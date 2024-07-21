Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки

Фото: Екатерина Петрова / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки.

— Для меня было величайшей честью служить для вас президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я уверен, что для партии и страны будет лучше, если я выйду [из гонки] и сконцентрируюсь на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока, — говорится в его заявлении.

18 июля сообщалось, что демократическая партия США отложила процесс выдвижения нынешнего главы государства Джо Байдена на выборы президента на неделю. Два ведущих демократа Конгресса Чак Шумер и Хаким Джеффрис на минувшей неделе в частном порядке выразили Джо Байдену свою обеспокоенность его шансами на выборах в ноябре.