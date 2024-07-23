Минниханов — глава новой комиссии Госсовета РФ, Shaman — заслуженный артист, перспективы трудоустройства
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 23 июля.
- Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ исполнителю Ярославу Дронову, известному под псевдонимом Shaman. На днях певец провел в Москве концерт напротив здания посольства США. Он презентовал новый клип и песню «Душа нараспашку».
- Президент России Владимир Путин создал 21 комиссию Государственного совета РФ по направлениям социально-экономического развития страны. Раис Татарстана Рустам Минниханов назначен председателем комиссии по направлению «Инфраструктура для жизни».
- Американская политик Камала Харрис, которая накануне заявила о своем выдвижении на пост главы США, набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты. Вскоре она официально примет предложение баллотироваться на выборах, сообщила пресс-служба ее предвыборного штаба.
- Сергей Мавроди, основавший финансовую пирамиду «МММ», оставил после своей смерти долги на сумму более 1,6 млрд рублей. По информации РИА «Новости», с 2007 по 2017 год Хамовнический суд выдал более 200 исполнительных листов в отношении Мавроди. Из общей суммы долга 219 тысяч рублей — это долг за госпошлины. Еще более 252 млн рублей составляют взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.
- В июне Россия поставила в Китай трубопроводный газ на рекордные $737 млн. Это на 3,4% больше, чем в мае, и на 29% больше, чем в июне прошлого года. Это новый максимум для двусторонней торговли двух стран, и за последние 5 лет экспорт увеличился в 13 раз. Ранее экспорт газа по трубопроводу превышал $700 млн только дважды: в мае и феврале на $713 млн. За первые шесть месяцев 2023 года экспорт вырос на 17,4% — до почти $4 млрд.
- Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать проезд по платным дорогам и участкам дорог бесплатным для многодетных семей, а также отменить для них туристический налог, который с 2025 года нужно будет уплачивать во всех регионах России.
- Амурская область стала лидером среди регионов России по перспективности трудоустройства. За ней следуют Забайкальский край (77,30 балла) и Татарстан (77,04 балла). Москва, в свою очередь, заняла 62-е место. В столице уровень конкуренции за рабочие места выше, чем в среднем по стране: на одну вакансию приходится 4,4 резюме, тогда как в целом по России этот показатель составляет 3,2.
- Ночью в разных регионах России были уничтожены 25 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны. Из них 21 был сбит над территорией Крыма и акваторией Черного моря, а еще два — над Брянской и Белгородской областями.
Олег Исаков
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