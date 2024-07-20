Смерть экс-депутата Рады Ирины Фарион, концерт Шамана у посольства США, вспышка листериоза в США
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро субботы, 20 июля.
- На Украине после покушения умерла экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, известная своими скандальными высказываниями в адрес русскоязычных. В пятницу вечером в нее стрелял неизвестный мужчина, женщину в критическом состоянии увезли в больницу, где она и скончалась. Возбуждено дело по статье «Убийство».
- В Китае в провинции Шэньси на северо-западе страны обрушился мост. Вследствие происшествия погибли 11 человек. В реке спасатели обнаружили пять транспортных средств, спасательные работы продолжаются.
- В США объявили о вспышке листериоза. Данное заболевание опасно для новорожденных детей, людей старше 60 лет и для тех у кого ослаблен иммунитет. В зоне риска также беременные женщины. Ранее о вспышке болезни заявили в Канаде.
- В Москве напротив здания посольства США прошел концерт артиста Shaman. Певец презентовал новый клип и песню «Душа нараспашку». После концерта исполнитель описал свое отношение к зарубежному видеохостингу YouTube.
- Шебекино Белгородской области подверглось повторному обстрелу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали женщина и двое мужчин. Часть города обесточена.
- За прошедшую ночь на территории России дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 беспилотников над территорией Ростовской области и один над территорией Смоленской области.
Разиль Самигуллин
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.