Выход Байдена из президентской гонки, закон дарения недвижимости, над регионами России уничтожили 75 БПЛА
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 22 июля.
- Действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки. Вслед за этим Камала Харрис заявила о своем выдвижении на пост главы Штатов. В ее поддержку высказались уже 12 сенаторов-демократов. После этого предвыборный штаб Байдена был переименован в «Харрис в президенты» и теперь отражает ее планы по выдвижению на высший государственный пост.
- Правительство России поддержало законопроект, предполагающий обязательное нотариальное оформление сделок по дарению недвижимости. Кабмин предложил не делать исключений даже для родственников, так как это противоречит статье 19 Конституции РФ о равенстве всех перед законом и судом.
- РИА «Новости» представило рейтинг развития ипотечного кредитования в российских регионах. Согласно исследованию, больше всего ипотечных кредитов в расчете на 1000 человек населения было выдано в Республике Тыва — 130. На втором месте оказалась Тюменская область с показателем 46,8, а на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ, где было выдано 42,2 кредита на 1000 человек. Татарстан занял восьмую строчку рейтинга с показателем 34,8 ипотечного кредита на 1000 человек населения. Это в 3,7 раза меньше, чем у лидера рейтинга. За первые пять месяцев 2024 года в России было выдано почти 560 тысяч ипотечных кредитов. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда количество выданных кредитов составило 658 тысяч.
- Российские инженеры разработали «Карман» — компактный подавитель для дронов, который может нарушать каналы управления беспилотными летательными аппаратами. Этот прибор успешно прошел испытания в зоне специальной военной операции и предназначен для использования в пехотных подразделениях, артиллерийских расчетах и эвакуационных группах. «Карман» отличается небольшими размерами. Сейчас разработчики планируют учесть замечания испытателей и доработать прибор. Например, сделать его корпус менее заметным и создать линейку подавителей с разными диапазонами частот: 700, 900 МГц и 2,4 ГГц.
- Накануне на Кузбассе произошло массовое отравление в санатории-профилактории «Магистраль». По информации СУ СК по Кемеровской области, число детей, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до 39 человек. Предварительная причина заболевания — норовирусная инфекция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
- Площадь российских лесов-поглотителей парниковых газов в 2024 году выросла на 1 млн га. Наиболее значительно увеличилась площадь березовых лесов. Их стало больше на 414,6 тыс. га, и теперь они занимают почти 119,8 млн га. Лидируют по площади произрастания лиственничные леса, их стало больше на 268,7 тыс. га. Также увеличилась площадь кедровых лесов на 150,2 тыс. га, осинников и дубрав на 96 и 12,5 тыс. га соответственно.
- Министерство обороны сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 75 БПЛА над российскими регионами: 47 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, по одному БПЛА сбито над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, восемь аппаратов уничтожены над Кубанью и 17 были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.
Олег Исаков
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