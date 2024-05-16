67% педагогов считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи экзаменов

Фото: Максим Платонов

В исследовании, проведенном цифровой образовательной платформой «Дневник.ру», выяснилось, что 67% педагогов считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи экзаменов. Аналогичную точку зрения разделяют 51% учеников и их родителей, как сообщает издание «Ведомости». В опросе приняли участие 21 263 человека, среди которых 12 131 ученик, 6750 родителей и 2381 учитель.

Отмечается, что 22% преподавателей не видят необходимости в репетиторстве для детей, в то время как остальные 11% затруднились с ответом. Значительная часть учителей (37%) проводит индивидуальные занятия со своими учениками во внеурочное время. Среди родителей 55,4% убеждены, что для успешной учебы недостаточно школьной программы.

Чаще всего родители нанимают репетиторов по английскому языку (25%), математике (19%) и русскому языку (16%). Они считают, что репетитор помогает детям лучше усваивать материал, повышать успеваемость и уверенность в своих знаниях. По мнению 40% учащихся, занятия с репетитором помогают им чувствовать себя более уверенно и готовыми к учебе.

Директор по развитию «Дневник.ру» Юрий Бойко подчеркнул, что учителя жалуются на многочисленные внеурочные занятия, отвлекающие учеников от учебного процесса. Родители отмечают, что объем школьной программы слишком велик, что затрудняет полное усвоение материала на уроках. В интервью «Российской газете» глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что подготовка к экзаменам должна начинаться с первого класса, а не за несколько месяцев до них.



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Екатерина Петрова