Как жили татарские писатели в 1930-е: Джалиль — на рабфаке, Такташ — в пассаже, Камаловский — в ТЮЗе

Прогулка по центру Казани c точки зрения литературоведа

Мергасовский дом — самый литературный с точки зрения медиацитируемости в последние годы. Фото: Радиф Кашапов

В рамках проекта «Ачык университет/«Открытый университет» Всемирный форум татарской молодежи провел экскурсию «Литературная Казань 1930-х годов». По местам, связанным с жизнью писателей, поэтов, критиков, водил директор Дома татарской книги Айдар Шайхин. Корреспондент «Реального времени» запомнил дома и фамилии, о которых он говорил, и собрал путеводитель.

Главный корпус КФУ (Кремлевская, 18)

Здание университета известно тем, что здесь работал литературный кружок, в работе которого участвовал, к примеру, Галимджан Ибрагимов. Здесь Шамиль Усманов прочитал первый вариант повести «Радио с Памира», был жестко раскритикован, поэтому сочинение переписал.

Также одна из фигур, которую связывают с университетским ландшафтом, — малоизвестный писатель Фахри Асгат. Его литературное наследие насчитывает два сборника рассказов, в одном, автобиографическом, повествующем о больном туберкулезом, фигурирует и клиника университета (где сейчас располагается центр информационных технологий, а раньше был даже свой морг) и анатомический театр.

После смерти Асгата друзья посвятили ему немало произведений. Похоронен 24-летний писатель в мемориальной зоне парка Горького.

Кроме того, у университета, там, где сейчас начинается УНИКС, стоял дом поэта, журналиста и кумира молодежи Хади Такташа. При строительстве комплекса было решено проект не двигать, а вот дом — снести. Пообещав открыть в УНИКСе уголок или хотя бы повесить мемориальную доску. Ничего этого не сделано.

На месте парковки у второго здания университета планировали вырыть библиотечное фондохранилище. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Казанский научный центр РАН (Лобачевского, 2)

Сначала здесь с видом на будущий сквер Лобачевского стоял дом брата казанского генерал-губернатора Ивана Баратаева, потом его купил купец Исмагил Апаков, торговец мануфактурой, зерном, кирпичом. И вот четырехэтажное строение купила Ольга Александрова-Гейнс, переделала под три этажа и открыла гимназию, названную в честь великой княжны Ксении, дочери Александра III.

После революции, на татарском рабфаке, здесь учился Муса Джалиль. Студентов кормили, выдавали простыни и матрасы. Сюда они переехали в 1925 году из Старо-Татарской слободы. Джалиль вспоминал: «В годы рабфака в моем творчестве наметился переворот. В 1924 году я стал писать совсем иначе. Революционная борьба, рабочие будни фабрик и заводов, темы новой деревни входят в стихи в своем реально-жизненном виде».

Позже здесь разместился Казанский филиал Академии наук СССР, а в 1957 году у здания появился лабораторный корпус со стороны улицы Лобачевского.

Также здесь работал Институт языка, литературы и искусства с фольклорным кабинетом, в которых из известных писателей трудились Шайхи Маннур, Хамит Ярми, Гумер Баширов.

По факту, Джалиль учился в бывшем здании Ксенинской гимназии. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом, где жил Гумер Гали (Кави Наджми, 24)

На фоне Мергасовского саморазрушающегося дома соседнее здание совсем не заметно. Когда здесь появилась доска о Гумере Гали, то ее, достаточно дорогую, утратили. Пришлось поставить вторую — ее повредили, так появилась третья.

Гумер Гали был прежде всего литературным критиком. Несколько лет он руководил журналом «Безнен юл», одним из предшественников «Казан утлары», ведал художественным сектором Татарского книжного издательства, председательствовал в Татарской ассоциации пролетарских писателей, участвовал в создании Союза писателей ТАССР. Называли его «премьер-министром литературы».

Из этого дома его увезли через Черное озеро в НКВД, обвиняя в антисоветской националистической деятельности и троцкизме. После 10 лет он прожил 2 года на воле, был вновь арестован. В 1954 году он был убит в селе Подпорожье Красноярского края. К Гали зашла молодая девушка, попросив его написать кассационную жалобу. Вслед забежал ее любовник-рецидивист Буребай, которому писатель зачем-то соврал, что его дама к нему не заходила, тот схватил топор… Лишь недавно удалось найти могилу Гали.

Писатели жили от НКВД буквально в нескольких кварталах. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Мергасовский дом (Дзержинского, 18)

Известный благодаря и градозащитной кампании, и спектаклю «Мергасовский» в «Углу» и опере «Кави-Сарвар», дом этот, конечно, не строился на века, с учетом того, что в качестве материалов использовалось все, что найдется — кирпичи, камыш, навоз, дерево...

Здесь жил Кави Наджми, первый председатель правления Союза писателей ТАССР. Отсюда его и жену, переводчицу Сарвар Адгамову, увезли в НКВД. В 1940-м его освободили. После Наджми, в частности, занимался спасением из тюрьмы поэта Фатыха Карима и реабилитацией Мусы Джалиля.

Три года в доме жил Абдулла Алиш, участник антифашистского подполья, казненный в военной тюрьме Плетцензее в Берлине. Он автор множества детских произведений. И повести «У Светлого озера», посвященной строительству первой казанской ТЭЦ.

Сейчас о литературном прошлом Чернояровского пассажа ничего не напоминает. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Чернояровский пассаж (Кремлевская, 21)

На первом этаже бывшего дореволюционного торгового центра работало издательство Татгосиздат, редакции журналов «Чаян» и «Азат хатын», газеты «Кызыл Татарстан». Это значит, что в пассаже постоянно работал Хади Такташ, жили Фатих Карим и Вафа Бурнаш. К сожалению, сейчас на здании нет памятных табличек.

Дом XVIII века, которым владел сын поэта Боратынского и где позже обитал драматург Карим Тинчурин. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом, где жил Карим Тинчурин (Профсоюзная, 5)

Здание сейчас закрыто строительными лесами — это последний адрес татарского драматурга. Отсюда основателя Татарского театра драмы и комедии увезли на допросы 17 сентября 1937 года. Как вспоминала его вдова Захида Тинчурина, многие вещи она передала на хранение коллегам. Поэтому есть версия, что писательский стол, который сейчас мы видим в Доме татарской книги, в мемориальной квартире Шарифа Камала, принадлежал Тинчурину.

Кстати, изначально это был дом купца Тихонова, владели им предводитель дворянства Казанского и Царевококшайского уездов Николай Боратынский, а в конце XIX века здесь работала типография Домбровского.

Памятник конструктивизма и медиа-центр XX века — Дом печати. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Гостиница «Ногай» (Баумана, 19)

Бывший Дом печати, построенный в 1935 году и объединивший разрозненные типографии и редакции города. Не только для литературы 1930-х, но и в последующем это было важное место: здесь печатались книги, писатели служили в журналах, работал Госкомитет ТАССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Татарское книжное издательство, правление Союза писателей, заседал клуб писателей имени Тукая.

В современной гостинице можно увидеть, к примеру, рабочий стол Мусы Джалиля и в целом узнать кое-какие сведения о прошлом здания.

У заново отстроенного дома Свешникова во многом театральная история. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Свешникова (Кави Наджми, 10)

До революции здесь работала гостиница «Никольские номера» или «Гранд-отель». А в 1919-м въехал штаб 1-й отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады, комиссаром которой был упомянутый ранее Шамиль Усманов. После здесь размещалось общежитие театра имени Качалова, а также жили, актриса Гульсум Болгарская, писатель Риза Ишмурат. Тут же с 1942 года, до переезда в здание на Щапова, работал Дом актера.

Некогда ТЮЗ был Восточный клубом. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

ТЮЗ (Островского, 10)

Если говорить о советском периоде истории бывшего Купеческого собрания, то именно здесь будущий театра Камала открыл первый сезон. После сюда въехал Дом татарской культуры с выставками, спектаклями, читали лекции. В будущем ТЮЗе прощались с Хади Такташем — его тело выставили в фойе. Два друга Адель Кутуй и Такташ решили, что если кто-то умрет первым, то второй бросит ему в могилу горсть земли. Ставшему неугодным в это время Кутую такого сделать не дали, и об этом есть воспоминания молодого Амирхана Еники.

Дом татарской книги долгое время был жилым. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом татарской книги (Островского, 15)

Хотя еще в 1944 году было решено, что весь бывший дом Журавлева, где на втором этаже жил писатель Шариф Камал, превратится в музей (мировой) литературы, до 1980 года здесь жили рядовые казанцы. История сохранила легенду, что директор завода «Пишмаш» (который располагался перед современным Кабмином) по фамилии Елизаров однажды выгнал детей, которые пришли на встречу с прекрасным слишком рано и начали шуметь. А на первом этаже жил Нургали Надеев, сотрудник газеты «Кызыл Юлдуз», председатель совета ученых по просвещению народов национальных меньшинств Оренбургской губернии, устроивший беспризорного Джалиля в Оренбургскую военно-партийную школу. А в свое время здесь работала еще и библиотека. Но последние 5 лет это Дом татарской книги со своими экскурсиями, концертами, спектаклями и в целом занятной жизнью.