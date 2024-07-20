Лучшие книги XXI века по версии The New York Times. Часть 2-я

Американское издание составило список наиболее значимых книг, вышедших в XXI веке. «Реальное время» выбрало те, что переведены на русский язык

Фото: Екатерина Петрова

На прошлой неделе газета The New York Times полностью опубликовала сто самых значимых книг, вышедших в XXI веке. «Реальное время» выбрало из списка те, что доступны на русском языке, и собрало их в одном месте. Неделю назад мы опубликовали первую часть этого списка, сегодня публикуем вторую.

Тове Дитлевсен. «Копенгагенская трилогия: Детство. Юность. Зависимость», No Kidding Press (18+)

«Копенгагенская трилогия: Детство. Юность. Зависимость» Тове Дитлевсен — это автобиографическое произведение, раскрывающее путь автора от бедного детства до взрослой жизни. Первая часть «Детство» погружает в мир маленькой Тове, где она наблюдает за окружающими, читает, пишет стихи, живет в бедности и пытается понять свою семью. «Юность» описывает ее первые шаги к независимости: тяжелая работа, первые стихи и публикации, первые разочарования и победы. Заключительная часть «Зависимость» показывает борьбу писательницы с наркотической зависимостью, сложные отношения и личные трагедии. Эта книга — честное и болезненное исследование внутреннего мира автора, ее стремлений, падений и поиска смысла в жизни.

Сигрид Нуньес. «Друг», «Эксмо» (16+)

Книга Сигрид Нуньес «Друг» повествует о писательнице, которая пережила утрату близкого человека. В своих дневниковых записях она размышляет о жизни и делится воспоминаниями, пронизанными чувством безысходности. Поворотным моментом становится появление в ее жизни огромного дога Аполлона, который приносит утешение и становится верным спутником. Произведение затрагивает такие темы, как одиночество, старение, смерть, литературное творчество и взаимоотношения между человеком и животным. «Друг» показывает, как через заботу о питомце можно найти утешение и обрести новый смысл в жизни, превращая боль утраты в источник радости.

Эндрю Соломон. «Далеко от яблони», АСТ (12+)

Книга Эндрю Соломона «Далекие близкие» посвящена родителям, воспитывающим детей с различными особенностями, такими как глухота, карликовость, аутизм, шизофрения, а также с гениальностью и трансгендерностью. Автор описывает, как семьи справляются с этими вызовами, преодолевают предрассудки и находят силы в любви и принятии. В основе книги лежат интервью более чем с тремя сотнями семей, каждая из которых делится своим уникальным опытом. Произведение поднимает важные вопросы о понятии нормы в обществе и призывает к эмпатии.

Джастин Торрес. «Мы, животные», Corpus (16+)

Роман «Мы, животные» Джастина Торреса рассказывает о жизни трех братьев-полукровок в неблагополучной семье. Мальчики растут между насилием и любовью, между бедностью и надеждой. Их отец — пуэрториканец, мать — белая американка. Они пытаются справиться с трудностями жизни, занимаются низкооплачиваемым трудом и борются с собственными демонами. Эта история рассказана младшим братом, она открывает перед читателем мир, полный жестокости и одновременно трогательных моментов. Роман поднимает вопросы взросления, идентичности и принятия, показывая, как обстоятельства могут превращать людей в «животных». Повесть, несмотря на свою краткость, оставляет глубокий эмоциональный след и поднимает вопросы о природе человечности и жестокости.

Филип Рот. «Заговор против Америки», «Книжники» (16+)

Роман Филипа Рота «Заговор против Америки» представляет собой альтернативную историю, где в 1940 году американский летчик Чарльз Линдберг, поддерживающий нацистов, становится президентом США. Сюжет разворачивается через глаза девятилетнего Филипа Рота, показывая, как его семья, живущая в Ньюарке, переживает рост антисемитизма и насилие. Повествование охватывает личные и национальные драмы: переселение евреев, семейные разногласия и социальные потрясения. Противостояние отца Филипа Линдбергу, военный опыт двоюродного брата Элвина и семейные планы на эмиграцию подчеркивают борьбу за выживание и сохранение идентичности. Роман соединяет личную историю с политическими событиями, демонстрируя, как повседневная жизнь ребенка зависит от государственных решений. Финал книги возвращает к исторической правде, но оставляет читателя с размышлениями о хрупкости демократии и власти недобросовестных политиков.

Рецензию на книгу Филипа Рота «Заговор против Америки» читайте здесь.

Ребекка Маккай. «Мы умели верить», «Лайвбук» (18+)

Роман Маккаи «Мы умели верить» переносит читателя в два временных отрезка: Чикаго 1985 года и Париж 2015 года, создавая эмоционально насыщенную историю. В 1985 году Чикаго охвачен эпидемией СПИДа, и сотрудник галереи Йель Тишман пытается справиться с потерями друзей и профессиональными вызовами. В то же время в 2015 году Фиона, сестра его умершего друга Нико, отправляется в Париж, чтобы найти свою дочь, сбежавшую из дома. Эти две линии повествования переплетаются, раскрывая глубину человеческих отношений и влияние прошлого на настоящее. Маккай удается показать трагичность и красоту жизни. Она исследует темы дружбы, любви, утраты и поиска себя. Детально прописанные персонажи и реалистичное описание событий делают роман ярким и запоминающимся. «Мы умели верить» — это произведение, которое заставляет задуматься о хрупкости человеческого существования и силе духа.

Бен Лернер. «22:04», Corpus (16+)

Роман Бена Лернера «22:04» исследует жизнь начинающего писателя в Нью-Йорке, который сталкивается с успехом своего первого произведения, угрозой смертельного заболевания и просьбой подруги зачать ребенка. В условиях ураганов и других кризисов герой начинает глубже воспринимать свою реальность и будущий мир. Книга сочетает автобиографические элементы с вымыслом, создавая сложную и многослойную повествовательную структуру. Стиль Лернера живой и динамичный, хотя персонажи порой кажутся картонными. Темы романа остры и важны, охватывают личные драмы, болезни и отсылки к искусству. Повествование ведется через откровения автора перед читателем, переплетаются личные события с новейшей американской историей. «22:04» — это не просто история о писательском пути, но и обширное исследование человеческого опыта в необычных обстоятельствах.

Джеффри Евгенидис. «Средний пол», «Рипол-классик» (18+)

«Средний пол» Джеффри Евгенидеса через призму семейной саги рассказывает историю Кэлла Стефанидиса, рожденного с гермафродитизмом. Повествование охватывает несколько поколений греческих эмигрантов, их адаптацию в Америке и культурные конфликты. В центре сюжета — поиск Кэллом своей идентичности, попытки принять себя таким, какой есть, несмотря на общественное неприятие и внутренние сомнения. Евгенидес переплетает личные драмы с историческими событиями, затрагивает темы инцеста и сексуальности. Автор описывает события с невероятной теплотой и психологической глубиной, делая персонажей живыми и многогранными. «Средний пол» — это глубокое исследование человеческой природы и силы духа.

Лоуренс Райт. «Аль-Каида»*, «Гелиос АРВ» (18+)

Книга «Аль-Каида»* Лоуренса Райта представляет собой монументальное исследование, которое раскрывает сенсационные подробности о возникновении и деятельности террористической группировки «Аль-Каида»*. В книге детально рассматривается биография Усамы бен Ладена, хронология событий и планы террористов, а также причины провала западных спецслужб, не сумевших предотвратить теракт 11 сентября. Исследование затрагивает ранние корни исламского терроризма начиная с египетского философа Саида Кутба и «Братьев мусульман»*. На страницах книги рассказывается о лидерах, таких как Завахири, и о роли исламского фундаментализма в их идеологии. Освещается участие «Аль-Каиды»* в Афганской войне против СССР, что способствовало популярности организации и привлечению молодежи. Автор объясняет предпосылки терактов и показывает, как события 2003 года связаны с последующими явлениями, такими как «Арабская весна» и появление ИГИЛ*.

*террористические организации, деятельность которых запрещена на территории РФ

Джордж Сондерс. «Десятое декабря», «Эксмо» (18+)

Сборник рассказов «Десятое декабря» Джорджа Сондерса — яркий пример современной малой прозы, в которой сочетается фантастика, социальная критика и душевные истории. Автор переплетает реалистические сюжеты с элементами постмодернизма, создавая разнообразные и глубокие произведения. В рассказах затрагиваются актуальные темы, такие как гендерная идентичность, моральный выбор и социальные проблемы. Каждый рассказ отличается оригинальной композицией и стилистическими приемами, что позволяет читателю погрузиться в сложный внутренний мир персонажей. Проза Сондерса вызывает эмоциональные отклики и побуждает задуматься о многих важных аспектах жизни.

Элис Манро. «Беглянка», «Азбука» (16+)

Сборник рассказов «Беглянка» Элис Манро исследует жизнь женщин в канадской глубинке, затрагивая их внутренние конфликты и стремление к бегству. Герои рассказов живут обычной, рутинной жизнью, но сталкиваются с переломными моментами, меняющими их судьбу. Манро раскрывает характеры персонажей, часто делая это через одно-два точных описания. Общей темой всех рассказов становится бегство — от мужей, семьи, ответственности или самих себя. Автор избегает осуждения героев, давая им возможность показать себя такими, какими они видят себя сами. Проза Манро сосредоточена на важных событиях, которые оказывают глубокое влияние на жизнь персонажей. Рассказанные истории погружают читателя в повседневную жизнь Канады, показывая драму под внешним благополучием.

Денис Джонсон. «Сны поездов», «Синдбад» (12+)

Книга рассказывает историю Роберта Грэйньера, который, став отшельником после личной трагедии, ведет скучную и одинокую жизнь в лесу. Он работает лесорубом и постепенно теряет связь с миром, погружается в мрачные размышления о своей судьбе. История, насыщенная меланхолией и абсурдом, передает атмосферу безысходности и изоляции главного героя. Происходящее в книге, как и сам Роберт, кажется частью бескрайних пейзажей, в которых человеческая жизнь представляется лишь маленьким эпизодом. Книга затрагивает глубокие темы одиночества и поиска смысла, оставляя читателя с чувством опустошения и размышлений о своем месте в мире.

Кейт Аткинсон. «Жизнь после жизни», «Азбука» (16+)

Книга рассказывает о жизни Урсулы Тодд, которая переживает несколько жизней, каждый раз пробуя исправить ошибки и предотвратить трагедии. Начинается ее история в Англии в начале XX века, и каждое повторное рождение раскрывает новые возможности и пути. В одной жизни она сталкивается с войнами, болезнями и личными трагедиями, в другой — пытается изменить ход истории или спасти близких. Повествование пронизано ощущением многократного повторения, где каждый выбор и случай имеют значение. Автор погружает читателя в размышления о судьбе, возможностях и поисках идеального пути. Книга оставляет чувство неопределенности, предлагая читателю задуматься о смысле жизни и неизбежности выбора.

Эрнан Диаз. «Доверие», «Строки» (16+)

Роман Эрнана Диаза «Доверие» представляет собой многослойный анализ мифов Уолл-стрит через призму личных драм. В центре повествования находится Милдред Бивел, жена могущественного финансового магната Эндрю Бивела, чья история раскрывается через четыре различные перспективы. Книга разбита на четыре части: вымышленный роман о финансовом магнате, автобиография самого Бивела, мемуары его гострайтера и дневники Милдред. Каждый фрагмент раскрывает разные грани персонажей и событий, создавая сложную мозаику из личных и финансовых интриг. В итоге основной акцент смещается на доверие и его значении как в финансовом мире, так и в межличностных отношениях. Диаз использует эти многогранные подходы, чтобы исследовать природу правды и доверия, делая книгу одновременно детективом и глубоким философским размышлением.

Рецензию на книгу Эрнана Диаза «Доверие» читайте здесь.

Хан Ган. «Вегетарианка», АСТ (16+)

Роман «Вегетарианка» представляет собой мрачную и тревожную историю о внутреннем бунте и табу. Главная героиня Ёнхе переживает навязчивые кошмары, что приводит ее к отказу от мяса. Этот акт неповиновения разрушает стабильную жизнь и вскрывает глубокие проблемы в отношениях с мужем и семьей. Все окружающие, от мужа до врачей, стремятся вернуть женщину к привычному образу жизни, применяя давление и насилие. Книга, написанная плавным языком, раскрывает болезненные метаморфозы души и исследует темы насилия, безразличия и борьбы за личную свободу. Через взгляд на корейскую культуру и восточный менталитет роман ставит перед читателем вопросы о власти, бунте и подлинном понимании другого человека.

Маржан Сатрапи. «Персеполис», «Бумкнига» (16+)

Графический роман «Персеполис» представляет собой автобиографическое произведение Маржан Сатрапи о ее детстве в Иране во время Исламской революции. История охватывает годы политических репрессий, насилия и социальных изменений, которые влияют на жизнь девочки. Повествование переплетается с личными переживаниями и политическими событиями, создавая яркий и трогательный образ жизни в условиях авторитарного режима. После переезда в Европу Маржи сталкивается с трудностями интеграции и поиском своего места в мире, что отражает ее внутреннюю борьбу и сложные отношения с родиной. Графика комикса, выполненная в строгом черно-белом стиле, подчеркивает контрасты и напряженность описанных событий, раскрывая правдивую и эмоционально насыщенную историю.

Рецензию на графический роман Маржан Сатрапи «Персеполис» читайте здесь.

Донна Тартт. «Щегол», Corpus (18+)

Роман Донны Тартт «Щегол» рассказывает о судьбе Тео. Он пережил взрыв в музее, который унес жизнь его матери. Оставшись один, он скитается по приемным семьям, находя утешение в украденной картине, которая становится символом его внутренней борьбы. Книга исследует глубокие темы, такие как потеря и одиночество, влияние детских травм на взрослую жизнь и спасительная сила искусства. Персонажи, окружавшие Тео, влияют на его сложный путь, от невидимого отца до верного друга Бориса. Через детализированное описание и сложный сюжет Тартт погружает читателей в мир человеческих страданий и поисков смысла, где каждый шаг главного героя отражает его внутреннюю борьбу и стремление найти свое место в жизни.

Мэгги Нельсон. «Аргонавты», No Kidding Press (18+)

Книга Мэгги Нельсон «Аргонавты» представляет собой глубокое исследование любви и идентичности. Через размышления и мемуары автор погружает читателя в вопросы телесности, материнства и гендерной идентичности, исследуя эти темы через призму собственных переживаний и опыта. Нельсон сочетает элементы автобиографии и научной теории, чтобы размыть границы традиционных понятий и стереотипов. Книга выделяется своей откровенностью и смелостью в обсуждении табуированных тем, таких как сексуальность и родительство. Сочетание личного и интеллектуального подходов делает «Аргонавтов» не только значимым произведением, но и ценным текстом для всех, кто интересуется современными вопросами самоидентификации и человеческих отношений.

Н.К. Джемисин. «Пятое время года», Fanzon (16+)

Книга представляет собой увлекательное и сложное произведение в жанре фэнтези, в котором мир описан через призму уникальной системы магии и катастроф. Земля здесь представляет собой один континент, страдающий от частых и разрушительных сейсмических активностей, известных как «пятое время года». Общество научилось выживать в условиях постоянных угроз. Оно организовано вокруг жестких норм и рациональных практик. Особое внимание уделяется орогенам — людям, которые обладают способностями управлять земными толчками. История фокусируется на трех героинях, у каждой из которых свои уникальные цели и трудности. В книге сочетаются элементы личной борьбы, социальных структур и сложного мира, что создает захватывающий и многослойный сюжет. Повествование варьируется от первого лица к третьему, что придает тексту динамичность, но может усложнить восприятие.

Марлон Джеймс. «Краткая история семи убийств», «Эксмо» (18+)

Роман Марлона Джеймса представляет собой сложное и многослойное произведение, погружающее читателя в бурлящую реальность Ямайки 1960—1980-х годов. Повествование охватывает почти 700 страниц и включает в себя широкую палитру жанров — от исторической хроники до гангстерского триллера, а также элементы шпионского романа. В центре сюжета — покушение на Певца, символическую фигуру. Но книга раскрывает значительно больше — политические и криминальные потрясения, культурные и социальные конфликты острова. Стиль романа насыщен потоками сознания, меняющимися точками зрения и языковыми вариациями, что создает эффект сложной многоголосой симфонии. Книга погружает в атмосферу насилия, коррупции и социальной борьбы, отражая мятежный дух времени.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».