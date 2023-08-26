Деньги или правда

Литературный перфекционист Эрнан Диаз в своем романе «Доверие» пытается развенчать миф об Уолл-стрит

Фото: Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

«Доверие» — увлекательная книга, которая читается как детектив, хотя никто не убит. Здесь нет следователей, допрашивающих свидетелей, и в целом ничего страшного не произошло. И все же с каждой страницей роман читается все быстрее, потому что читателю хочется узнать, как все закончится, как все эти нити, которые здесь протянул автор, будут сплетены в завершенный текст. Роман толкает вперед не вопрос «кто это сделал?», а вопрос «кто это?».

Это психически нестабильная женщина, погибшая от деспотичного мужа? Это любящая, тонко чувствующая супруга, которая, к несчастью, умирает от рака? Или это тихая героиня, которую невидимой сделало могучее патриархальное общество? Бесспорно одно — Милдред Бивел была женой финансового магната Эндрю Бивела. Он самый богатый и могущественный человек на Уолл-стрит в Нью-Йорке начала XX века. Все остальное — предмет договора.

Эрнан Диаз считается в США литературным перфекционистом с тех пор, как он был номинирован на Пулитцеровскую премию несколько лет назад со своим первым романом. Права на экранизацию его нового романа «Доверие» уже приобрел телеканал HBO, а главную роль исполнит Кейт Уинслет. Однако в «Доверии» Диаз обращается, как кажется на первый взгляд, к довольно сухой теме — деньги. Деньги, как сказано в одной из глав романа, не просто вещь, как и все остальное, а «потенциально все вещи». Деньги как что-то магическое. В виде накопленного капитала они текучи и неуловимы. Они демонстрируют себя в представительных зданиях и роскошных вещах, но настоящая их сила проявляется невидимо. На финансовых рынках. Деньги переходят от одного владельца к другому за доли секунды. Тут одних они разрушают, а там других поднимают на вершину. Диаза не интересует банкнота, ему интересны потоки финансового капитализма.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru, создано совместно с нейросетью

На Уолл-стрит молодой человек открывает в себе талант к цифрам и инвестициям. И инвестирует. Опять инвестирует. И снова инвестирует. Очень быстро он опережает механическую систему биржевого тикера. Он быстрее машины, быстрее рынка. Он и есть рынок. Все это происходит до 24 октября 1929 года, до момента, когда рухнула биржа. Но наш герой продолжает инвестировать и в кризисе зарабатывает еще больше денег. Это беспринципно, бессовестно, даже преступно? Или это то, что хочет сама система? Это необходимо, чтобы обеспечить движение капитала?

К счастью, Эрнан Диаз слишком умен и требователен, чтобы превратить эту историю в простой моральный счет. Да, в этой книге речь идет о деньгах. Но только на первый взгляд. На самом деле речь идет о Милдред. И чтобы рассказать историю Милдред и вместе с ней историю современного финансового рынка, Диаз использует особую форму.

Книга «Доверие» разбита на четыре части. Первая — это роман вымышленного писателя Гарольда Ваннера «Обязательства», который как раз рассказывает историю этого удачливого финансового магната по имени Бенджамин Раск. Вторая часть — это манускрипт автобиографии Эндрю Бивела «Моя жизнь», человека, с которого был списан образ Бенджамина Раска. Эндрю хочет отделиться от романа, написанного о нем, и транслировать обществу свою картину мира в нужном ему свете. Третья часть — это мемуары Айды Партенцы «Что сохранила память». Айда — гострайтер автобиографии Бивела «Моя жизнь». Она работала на Эндрю и всегда подозревала, что история, которую он рассказал, не совсем правдива.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru, создано совместно с нейросетью

Диаз в основном рассказывает одну и ту же историю, но с разных точек зрения: с точки зрения вымышленного автора романа, с точки зрения самого человека и с точки зрения гострайтера. И последняя часть — это дневники Милдред Бивел под названием «На срок».

На первый взгляд здесь описаны сделки и инвестиции, другими словами — деньги. На самом деле четыре раза раскрывается судьба жены, которая становится настоящим ядром повествования. Финансовый магнат Эндрю не удовлетворился тем, как о Милдред было написано в романе «Обязательства», он нанимает гострайтера, чтобы написать о ней совсем другую, более правдивую историю. Но что такое правдивая история? Диаз раскрывает дополнительные грани характера Милдред через разные точки зрения.

Автор приводит свой языковой стиль в соответствии с выбранной формой. В одном из интервью он сказал, что способ, которым говорят о деньгах, специально усложнен и даже имеет эзотерический характер. Это прежде всего игра власти. Складывается впечатление, что только абсолютные специалисты могут говорить о деньгах и, следовательно, думать о них. А остальные не могут. Язык Диаза в романе «Доверие» настолько ясен, настолько холоден, настолько далек от всяческого эзотеризма, что читатель смотрит на ситуацию как на рентгеновский снимок. Поэтому финал каждой истории намеренно остается открытым.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru, создано совместно с нейросетью

Понимание происходит только в четвертой части «Доверия». Главное отличие от детектива в этом романе в том, что здесь не раскрывается смерть персонажа. Здесь раскрывается его жизнь. Это ход, который, несмотря на холод и дистанцию в языке, разрывает читателю сердце. В оригинале книга называется Trust, что означает как «доверительную собственность», которая передается в управление третьим лицам, так и «доверие». Банковская система работает, только пока мы ей доверяем. А деньги имеют свою ценность только потому, что мы верим, что они будут сохранять эту ценность. Аналогично с межличностными отношениями, которые основаны на доверии. Как только это доверие исчезает, восстановить его становится бесконечно сложно.

Бывают такие моменты, когда что-то так холодно, что кажется горячим. Когда погружаешься в ледяную воду, мгновенно возникает мысль, что можно обжечься. Роман «Доверие» именно такой.

Издательство: «Строки»

Перевод: Дмитрий Шепелев

Количество страниц: 544

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».