Лучшие книги XXI века по версии The New York Times. Часть 1

Американское издание составило список наиболее значимых книг, вышедших в XXI веке. «Реальное время» выбрало из них те, что переведены на русский язык

Фото: Екатерина Петрова

На книжные рекомендации американского издания The New York Times ориентируются многие книголюбы со всего мира. Большинство писателей хотели бы увидеть там рецензии на свои произведения. Но, кроме этого, The New York Times регулярно публикует списки наиболее значимых книг, вышедших в определенный промежуток времени. На этой недели издание выложило подборку из ста наиболее значимых произведений, вышедших в XXI веке. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова изучила этот список и выбрала те издания, которые переведены на русский язык.

Денис Джонсон. «Дымовое древо», «Астрель-СПб» (18+)

«Дымовое древо» — это мощный и многослойный роман Дениса Джонсона, который раскрывает тайные операции ЦРУ в Юго-Восточной Азии в период Вьетнамской войны. Сюжет охватывает два десятилетия и множество персонажей. Джонсон виртуозно передает атмосферу обмана и политических интриг, погружая читателя в сложные психологические и моральные дилеммы. Центральный мотив — «Дымовое древо», это метафора объемной и запутанной базы данных, над которой работает Шкип. Роман отличается не только богатым сюжетом и глубоко проработанными персонажами, но и мастерским стилем автора, в котором сочетаются поэтичность и суровая реальность. Роман «Дымовое древо» заслуженно получил Национальную книжную премию и признан одним из значительных произведений современной литературы.

Али Смит. «Как быть двумя», «Фабула» (16+)

Книга Али Смит «Как быть двумя» исследует две параллельные истории, разделенные веками, но удивительным образом переплетающиеся. Художник XV века Франческо дель Косса скрывается под мужским именем, чтобы реализовать свой талант в мире, где женщинам не место в искусстве. Современный подросток Джордж пытается справиться с утратой матери, исследуя произведения Франческо. Дух художника, словно вырванный из небытия, наблюдает за Джорджем. И их истории переплетаются, открывая читателю новые грани восприятия времени и искусства. Книга наполнена двойственностью и контрастами, исследует темы пола, творчества и памяти.

Энн Пэтчетт. «Бельканто», «Синдбад» (16+)

Этот роман основан на реальных событиях. Он описывает захват заложников в посольстве Японии в Перу в 1996 году экстремистами из «Революционного движения имени Тупака Амару». Группа террористов и заложников, включая оперную певицу, оказавшихся в заточении, постепенно начинает находить общий язык и раскрывать свои таланты, создавая в доме атмосферу своеобразного творческого сообщества. Музыка и искусство становятся главными средствами взаимодействия и выживания в этой экстремальной ситуации. Автор виртуозно переплетает реальность с элементами сказки, показывая, как музыка и человеческие связи могут изменить жизнь даже в самых сложных условиях. Финал книги трагичен: при освобождении заложников все террористы и несколько заложников погибают, что подчеркивает контраст между миром искусства и жестокой реальностью.

Хилари Мантел. «Введите обвиняемых», «Иностранка» (16+)

Это вторая книга трилогии о Томасе Кромвеле. Она рассказывает о напряженном периоде в истории Англии, когда король Генрих VIII решает избавиться от своей второй жены Анны Болейн. Король разочарован Анной, так как она не смогла родить ему наследника. Главный советник короля Томас Кромвель умело использует политическую проницательность и начинает плести интриги против Болейнов, отправляя на казнь не только Анну, но и ее брата и других приближенных. На фоне интриг и изменчивых настроений при дворе разворачивается сложная игра власти, в которой Кромвель, несмотря на свою силу и влияние, остается одиноким и зависимым только от благоволения короля. Автор мастерски передает атмосферу эпохи, насыщенную политическими манипуляциями и личными драмами.

Зэди Смит. «О красоте», «Эксмо» (16+)

Роман «О красоте» британской писательницы Зэди Смит представляет собой глубокую и многослойную историю, которая исследует природу человеческой сущности и взаимоотношений. На первый взгляд, сюжет сосредоточен на противостоянии двух семей, Белси и Кипсов, чьи взгляды на жизнь и политику кардинально различаются. Однако постепенно раскрываются более глубокие слои, которые обнажают внутренние конфликты, тайные желания и скрытые пороки героев. Автор сочетает элементы драмы и сатиры, создавая сложные и реалистичные образы. Центральные темы романа — красота, искусство, семейные ценности и личностные противоречия — представлены через призму взаимоотношений между героями, их поступков и жизненного выбора. Зэди Смит заставляет читателя задуматься о значении красоты как внешней, так и внутренней, и о том, насколько люди готовы принять свои темные стороны.

Эмили Сент-Джон Мандел. «Станция Одиннадцать», «Эксмо» (16+)

Роман «Станция Одиннадцать» Эмили Сент-Джон Мандел погружает в мир после глобальной пандемии, где остатки человечества пытаются выжить и сохранить культуру. После катастрофы, уничтожившей 99% населения, группа бродячих артистов путешествует по опустевшим землям, ставя Шекспира и стараясь восстановить человеческие связи. Произведение переплетает судьбы пяти героев, показывая их жизнь до, во время и после вспышки вируса. Темы творчества, семьи и ностальгии по утраченной цивилизации становятся основными в этом произведении. Мандел удается передать чувство обнуления и невозвратности, подчеркнуть хрупкость нашей цивилизации. Постапокалиптический мир описан с удивительной детализацией, отражая как человеческую жестокость, так и стремление к красоте и надежде. Этот роман отличается от других постапокалиптических произведений своим гуманизмом и верой в способность людей сохранять человечность даже в самые темные времена.

Элена Ферранте. «Дни одиночества», Corpus (18+)

«Дни одиночества» Элены Ферранте рассказывает о женщине по имени Ольга. Неожиданно ее бросает муж, с которым они прожили в браке 15 лет. Женщина остается с двумя детьми и собакой. Ольга погружается в глубокую депрессию, проходя через все стадии горевания. Она испытывает сильные переживания, ее внутренний мир и поведение радикально меняются. Книга детально описывает страдания женщины, что вызывает у читателя дискомфорт и сочувствие одновременно. Ферранте изображает банальную ситуацию с необычайной глубиной, раскрывая психологические аспекты боли и отчаяния. Произведение затрагивает темы потери, самоидентификации и борьбы за внутреннее равновесие. В центре повествования — отношения с детьми и бывшим мужем, а также влияние разрыва на психическое состояние. Книга ярко показывает, как человек может деградировать и потерять себя в кризисной ситуации, и одновременно внушает надежду на восстановление.

Филип Рот. «Людское клеймо», «Амфора» (16+)

«Людское клеймо» Филипа Рота — роман о профессоре Коулмене Силке, жизнь которого разрушена после обвинений в расизме. Невинная фраза, сказанная на лекции, становится причиной судебного разбирательства. В результате он теряет работу и одновременно с этим переживает смерть жены. Коулмен, скрывающий свою истинную расовую принадлежность, оказывается в центре общественного скандала, сам будучи афроамериканцем. Его новая любовь с неграмотной уборщицей Фауни, погрязшей в своих трагедиях, только усложняет ситуацию. Произведение исследует темы расизма, лицемерия и саморазрушения, препарируя судьбы персонажей с беспощадной откровенностью. Читателя ждет глубокий анализ человеческих слабостей и социальных проблем, переплетенных в драматичную историю, полную неожиданных поворотов и сильных эмоций.

Вьет Тхань Нгуен. «Сочувствующий», Corpus (16+)

«Сочувствующий» Вьет Тхань Нгуена — это многослойный роман, который рассказывает историю полукровки, сына французского священника и вьетнамки. Главный герой живет двойной жизнью. Он служит адъютантом южновьетнамского генерала и одновременно шпионит для вьетконговцов. Действие начинается с эвакуации из Сайгона в 1975 году и перемещается в США, где герой продолжает свою двойную игру, наблюдая за эмигрантским сообществом. В книге переплетаются темы войны, эмиграции, предательства и моральных дилемм, отражая глубокие внутренние конфликты героя. Это произведение представляет собой ироничный и критический взгляд на американскую интервенцию и войну во Вьетнаме, наполненное сложными вопросами и скрытым гневом.

Джордж Сондерс. «Пасторалия», «Фантом Пресс» (18+)

Сборник рассказов Джорджа Сондерса «Пасторалия» представляет собой мрачную ироническую картину современного общества через призму фантастических и необычных сюжетов. Автор безжалостно раскрывает жизни героев, сталкивающихся с абсурдными и безвыходными ситуациями: от непрерывных издевательств в коллективе до экзистенциального отчаяния перед лицом смерти. Каждый рассказ становится зеркалом для читателя, заставляя задуматься о человеческой жестокости и беспомощности. Сатирический подход Сондерса напоминает о творчестве Курта Воннегута, вводя в сюжеты элементы черного юмора и глубокой тревоги за будущее человечества. Эта книга не теряет актуальности с годами и заставляет переосмыслить ценности и идеалы современного общества.

Сиддхартха Мукерджи. «Царь всех болезней. Биография рака», Corpus (16+)

Книга Сиддхартхи Мукерджи «Царь всех болезней. Биография рака» — глубокое погружение в историю борьбы человечества с раком. Автор, используя доступный язык и живописные рассказы, раскрывает эволюцию медицинских исследований и методов лечения начиная от древности до современности. Книга не только освещает научные аспекты и биографии ключевых фигур, но и затрагивает социальные и этические вопросы, связанные с борьбой с раком. Эмоциональные истории больных людей придают человеческое измерение этой теме, заставляя читателя задуматься о ценности жизни и значении научных достижений в медицине.

Бенхамин Лабатут. «Когда мы перестали понимать мир», Ad Marginem (16+)

Книга Бенхамина Лабатута «Когда мы перестали понимать мир» погружает читателя в захватывающий мир науки и гениев XX века. Она не только рассказывает о физических и математических законах, но и об их первооткрывателях — фигурах, чьи идеи изменили мир. Книга переплетает биографии ученых с философскими рассуждениями о будущем науки и технологий, представляя взгляд на эволюцию нашего понимания реальности. Написанная доступным языком, она привлекает не только специалистов, но и широкую аудиторию, помогая понять, как наука формирует наш мир и наше представление о нем.

Фернанда Мельчор. «Время ураганов», Inspiria (18+)

Роман «Время ураганов» Фернанды Мельчор — литературная мозаика, которая представляет собой безжалостный портрет жизни в мексиканской провинции. От начала до конца книга показывает читателю темные уголки человеческой души и социальной действительности, где насилие, нищета и безысходность становятся повседневностью. В центре сюжета — загадочное убийство, которое оставляет лишь вопросы и мрачные предчувствия. Через множество персонажей и их истории автор показывает, как каждый из них, невзирая на социальный статус или судьбу, оказывается пленником обстоятельств и системы. Книга вызывает эмоциональное потрясение и заставляет задуматься о несправедливости и бессмысленности человеческих страданий, возвращая нас к корням магического реализма латиноамериканской литературы.

Элена Ферранте. «История о пропавшем ребенке», «Синдбад» (16+)

Книга «История о пропавшем ребенке» Элены Ферранте — завершение масштабной и глубокой саги о жизни двух подруг, Лилы и Элены, в неаполитанском квартале. В этой заключительной части автор переносит нас в последний акт их жизненного пути, где сталкиваются все сюжетные и душевные потоки, нарастающие на протяжении предыдущих томов. Реалистичность повествования и глубина проработки персонажей заставляют читателя окунуться в сложные эмоциональные состояния и жизненные дилеммы героев. Заключительная книга не оставляет равнодушным, вызывая смешанные чувства, от восторга до горечи, и подводит читателя к глубокому пониманию темы дружбы, семьи и самопознания.

Лусия Берлин. «Руководство для домработниц», Corpus (16+)

Книга «Руководство для домохозяек» Лусии Берлин — сборник, который выстраивает мозаику жизни через автобиографические рассказы. Автор описывает обычные судьбы обычных людей, чьи жизни пронизаны сложными обстоятельствами и личными трудностями. Взгляд без оценок и осуждений, но с любовью и печальной заботой, создает атмосферу интимности и эмоциональной близости. Стиль Лусии Берлин проникает в самую суть бытия, словно пытается раскрыть неизвестные уголки человеческой души, открывая читателю мир, насыщенный радостями и страданиями. Этот сборник — не просто литературное творение, а путеводитель по лабиринтам жизни, который оставляет после себя долгое чувство и мысли о смысле существования.

Юн Фоссе. «Другое имя. Септология I–II», Inspiria (16+)

Книга знакомит читателя с миром художника Асле, в котором мотивы творчества переплетаются с философскими размышлениями о жизни, религии и смысле бытия. Читатель встречает персонажей, которые кажутся неотделимыми друг от друга, словно разные аспекты одной сущности, где каждый несет свою уникальную историю и мировоззрение. Описания создают атмосферу медленного, размышляющего повествования, где каждая картина и каждая мысль — это попытка схватить идею, уловить мгновение истинного понимания. Все это вместе формирует художественную палитру, где сюжет и философия переплетаются в одном великом полотне.

Тайари Джонс. «Брак по-американски», АСТ (16+)

Роман «Брак по-американски» рассказывает историю Роя и Селестии. Их жизни разрушены несправедливым арестом и заключением Роя за преступление, которого он не совершал. Их брак подвергается серьезным испытаниям, когда они пытаются сохранить чувства на расстоянии и через письма. В книге поднимаются важные темы расизма и дискриминации в современном обществе, а также сложности семейных отношений в условиях кризиса. Повествование ведется от лица нескольких персонажей, что позволяет увидеть события с разных точек зрения и глубже понять их мотивы. Роман вызывает широкий спектр эмоций, от сочувствия до раздражения, и заставляет задуматься о сложных вопросах морали и любви.

Габриэль Зевин. «Завтра, завтра, завтра», МИФ (18+)

Роман «Завтра, завтра и завтра» рассказывает о долгой дружбе Сэма и Сэди, которые связаны общей страстью к компьютерным играм. Познакомившись в детстве в больнице, они вновь встречаются в Нью-Йорке через десять лет, когда уже стали студентами. Их профессиональное сотрудничество приводит к созданию успешной компании по разработке игр. История охватывает десятилетия, исследуя их сложные отношения, которые не переросли в романтические, но сохранили силу творческого союза. В книге поднимаются темы дружбы, любви, творчества и преодоления жизненных трудностей. Автор переплетает судьбы героев с эпохой и культурным контекстом, создавая глубокую и эмоциональную картину.

Элизабет Страут. «Оливия Киттеридж», «Фантом Пресс» (18+)

«Оливия Киттеридж» Элизабет Страут — это сборник рассказов о жителях маленького провинциального городка. Связывает их между собой личность Оливии Киттеридж. Оливия — строгая и властная учительница математики. Она становится центром повествования, раскрываясь через восприятие других персонажей. Через 13 историй автор исследует глубокие и часто болезненные темы: одиночество, семейные конфликты, любовь и утраты. Несмотря на внешнюю суровость Оливии, женщина вызывает сочувствие и понимание. Книга сочетает бытовые зарисовки с глубоким психологическим анализом, создавая многогранную и трогательную картину жизни маленького города.

Светлана Алексиевич. «Время секонд хэнд», «Время» (12+)

«Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич — заключительная книга цикла «Голоса утопии». Это сборник монологов, собранных автором более чем за десять лет. В книге рассказаны истории людей, переживших распад СССР, сталинские репрессии, войны и межнациональные конфликты. Алексиевич передает дух времени через личные воспоминания и эмоции героев, погружая читателя в атмосферу трагедий и боли. Это произведение — мощное свидетельство человеческой стойкости, глубоко эмоциональное и правдивое. Книга иллюстрирует, как большие исторические события влияют на судьбы отдельных людей, создавая калейдоскоп личных взглядов и переживаний.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».