Лучшие книги XXI века по версии The New York Times. Часть 1

На книжные рекомендации американского издания The New York Times ориентируются многие книголюбы со всего мира. Большинство писателей хотели бы увидеть там рецензии на свои произведения. Но, кроме этого, The New York Times регулярно публикует списки наиболее значимых книг, вышедших в определенный промежуток времени. На этой недели издание выложило подборку из ста наиболее значимых произведений, вышедших в XXI веке. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова изучила этот список и выбрала те издания, которые переведены на русский язык.