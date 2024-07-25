День в истории 25 июля: казнь декабристов, крупнейшее месторождение нефти в РТ, праздник следователей
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 25 июля 2024 года
Сегодня в Казани пройдет V Международная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии». 25 июля в России отмечают праздники речной полиции и сотрудников органов следствия. Шесть лет назад в Казани открылся чемпионат мира по пляжному гандболу, 40 лет назад впервые в истории женщина-космонавт вышла в открытый космос, 76 лет назад открыли крупнейшее в Татарстане месторождение нефти, 198 лет назад были казнены пять руководителей восстания декабристов. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- V Международная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии».
- Заседание Общественного совета при Минкульте Татарстана по итогам реализации публично сформированных целей и задач ведомства за первое полугодие 2024 года.
- Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 19 лет с участием спортсменов зарубежных стран.
Кто родился: Василий Шукшин и проектировщик «Кул-Шарифа»
- 1575 — немецкий астроном, физик и математик Кристоф Шейнер (скончался 18 июля 1650 года). Он определил период вращения Солнца. В 1613 году ученый создал астрономическую трубу с двумя выпуклыми стеклами.
- 1894 — сербский террорист Гаврило Принцип (скончался 28 апреля 1918 года). 28 июня 1914 года совершил покушение на наследника австрийского престола, что стало поводом для начала Первой мировой войны.
- 1929 — советский писатель, кинорежиссер, актер Василий Шукшин (скончался 2 октября 1974 года). В 1963 году он опубликовал свою первую книгу «Сельские жители». В следующем году Шукшин снял по собственному сценарию фильм «Живет такой парень», который принес ему первый серьезный успех. Также в числе его картин — «Ваш сын и брат», «Странные люди», «Печки-лавочки», «Калина красная».
- 1953 — татарский певец Мирсаид Сунгатуллин. Ректор Казанской консерватории Назиб Жиганов взял его на отделение вокала. С 1984 года Сунгатуллин работал в Татарской филармонии, после пел в московском ансамбле «Бәйрәм». Вернувшись в столицу республики, трудился в оперном театре и национально-культурном центре «Казань». В 2016 году выпустил диск с 205 народными песнями и мунаджатами.
- 1955 — российский архитектор, один из проектировщиков мечети «Кул-Шариф» Искандер Сайфуллин. Он автор объемно-пространственного решения знаменитого храма. В 2012 году Сайфуллин в составе творческого коллектива был удостоен премии имени Габдуллы Тукая.
- 1967 — американский актер Мэтт Леблан. Наиболее известен исполнением роли Джоуи Триббиани в телесериале «Друзья», а также в его продолжении «Джоуи».
Кто скончался: Владимир Высоцкий и Михаил Пуговкин
- 1843 — шотландский изобретатель Чарльз Макинтош (родился 29 декабря 1766 года). Известен созданием непромокаемой ткани, из которой изготавливают плащи, названные его именем.
- 1846 — король Голландии в 1806—1810 годах, брат Наполеона Бонапарта Людовик I Бонапарт (родился 2 сентября 1778 года). Правление Людовика прервали интересы его знаменитого брата. В 1810 году король Голландии передал престол маленькому сыну, а четырьмя днями позже страна была аннексирована Францией.
- 1865 — английский врач, первая женщина-хирург Маргарет Энн Балкли (родилась в 1789 году). Всю жизнь она прожила под мужским именем Джеймс Бэрри. Она была одним из первых врачей, совершивших удачную операцию кесарева сечения и спасших тем самым жизни и матери и ребенка.
- 1955 — советский композитор Исаак Дунаевский (родился 30 января 1900 года). Создатель множества популярных советских песен, в том числе «Широка страна моя родная», «Сердце, тебе не хочется покоя…», «Ой, цветет калина…», «Каким ты был, таким остался…».
- 1980 — советский актер, поэт и исполнитель Владимир Высоцкий (родился 25 января 1938 года). Он стал символом эпохи 1970-х. Высоцкий играл в Театре на Таганке и снимался в кино, в том числе в сериале «Место встречи изменить нельзя». Кроме того, он написал и исполнил более 700 песен, которые были очень популярны, его концерты собирали множество людей.
- 1996 — советский и российский композитор Микаэл Таривердиев (родился 15 августа 1931 года). Самые знаменитые фильмы с его музыкой — «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким паром!». В творческом наследии Таривердиева — балеты, оперы, более 100 романсов и вокальных циклов на стихи Вознесенского, Ахмадулиной, Цветаевой.
- 1997 — советский и российский актер Борис Новиков (родился 13 июля 1925 года). За свою творческую жизнь снялся в 150 фильмах, наиболее известные из которых — «Тихий Дон», «Донская повесть». Занимался озвучкой мультфильмов. Среди героев, говорящих его голосом, — почтальон Печкин из картины «Трое из Простоквашино» и Курочкин из «Приключений Васи Куролесова».
- 2008 — советский и российский актер Михаил Пуговкин (родился 13 июля 1923 года). Среди известных его работ — роли в фильмах «Солдат Иван Бровкин», «Девчата», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Свадьба в Малиновке», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие.
Праздники: дни сотрудника органов следствия и речной полиции
- День речной полиции России. Впервые такое подразделение появилось во второй половине XIX века. Оно вошло в состав наружной полиции как особый специальный орган для наблюдения за порядком на водных пространствах Санкт-Петербурга.
- День сотрудника органов следствия России. Именно 25 июля 1713 года именным указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России — следственная канцелярия. Он стал первым государственным органом в стране, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия.
События в истории: женщина-космонавт в космосе, основание скаутского движения, первый Всемирный фестиваль молодежи
- 1708 — по приказу гетмана Мазепы казнен украинский государственный деятель Кочубей. Узнав о тайных переговорах Мазепы со шведским королем Карлом XII и польским королем Лещинским, Кочубей несколько раз предупреждал Петра I о готовившейся измене. Однако царь счел сведения об его измене клеветой и выдал гетману бежавших в Россию Кочубея и его единомышленника полковника Искру. Оба были казнены. Когда Мазепа все же бежал к Карлу XII, Петр пришел в бешенство, но не смог поймать предателя. А Кочубей и Искра с почестями были похоронены в Киево-Печерской лавре.
- 1826 — в Санкт-Петербурге были казнены пять руководителей восстания декабристов — Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский. Это был беспрецедентный для России по масштабу тайный политический судебный процесс, которым, вплоть до назначения наказания каждому обвиняемому, руководил лично император Николай I. К следствию привлекли почти 580 человек, 11 из них были доносчиками. Указом от 10 июля Николай I смягчил приговор почти по всем разрядам, только в отношении пяти приговоренных, поставленных вне разрядов, приговор суда был подтвержден. Вместо мучительной смертной казни четвертованием суд приговорил их повесить, «сообразуясь с Высокомонаршим милосердием».
- 1907 — в Англии было организовано скаутское движение. Его основателем стал английский полковник Роберт Баден-Пауэл. Принципы воспитания детей и молодежи, которые напоминали занимательную приключенческую игру, он изложил в книге «Разведка для мальчиков». Интерес к его начинанию оказался ошеломляющим. В течение недели по всей стране мальчики образовали патрули бойскаутов, а к концу года начала действовать национальная штаб-квартира по координации движения. В России к моменту Октябрьской революции насчитывалось около 50 тысяч скаутов. После создания СССР на смену скаутскому движению пришло пионерское.
- 1942 — началась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Она продолжалась до 9 октября 1943 года. Во время первого этапа битвы за Кавказ успех был на стороне германских сил. Меньше чем через 2 месяца немецкая армия подошла к Малгобеку, но здесь она была остановлена и в конце концов не смогла противостоять контрнаступлению советских войск.
- 1947 — в Праге открылся первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Его целью было привлечение на сторону коммунистического движения молодежи зарубежных стран. В фестивале приняли участие 17 тысяч юношей и девушек из 71 страны мира. С тех пор фестиваль облетел все европейские страны бывшего социалистического лагеря, побывал в Австрии, Финляндии, Северной Корее.
- 1948 — в Татарстане начали добывать девонскую нефть, открыв Ромашкинское месторождение. Оно стало не только самым крупным в Татарстане, но и одним из самых больших в мире. Здесь в ходе бурения скважины №3, которое вела бригада молодого мастера Сергея Кузьмина из Шугуровской нефтеразведки, забил фонтан «черного золота». Его объем составил более 120 тонн безводной нефти в сутки.
- 1984 — впервые в истории в открытый космос вышла женщина-космонавт. Светлана Савицкая вместе с Владимиром Джанибековым пробыла за пределами космической станции «Салют-7» 3 часа 35 минут, испытывая в ходе эксперимента различные инструменты для работы с металлами. После этого космонавты благополучно вернулись на борт корабля. Савицкая была второй женщиной, после Валентины Терешковой, отправившейся в полет. В 1986-м планировался полет корабля «Союз Т-15C», чья команда полностью была женской, но он не состоялся.
- 1992 — в Барселоне открылись XXV летние Олимпийские игры. На них впервые прошли состязания по бадминтону, бейсболу и женскому дзюдо. В Играх приняли участие боле 9 тысяч спортсменов из 169 стран.
- 2000 — в парижском аэропорту потерпел катастрофу сверхзвуковой пассажирский лайнер «Конкорд». Во время разгона у самолета загорелся левый двигатель. Экипаж поднял горящий самолет в воздух, чтобы потом совершить вынужденную посадку, но через 2 минуты после взлета лайнер рухнул на здание гостиницы. Это первая и единственная катастрофа «Конкорда» за 27 лет эксплуатации. Вернуть доверие к лайнеру так и не удалось, и 1 ноября 2003 года полеты на нем были завершены.
- 2018 — на главном корте Центра пляжных видов спорта Казани состоялось открытие чемпионата мира по пляжному гандболу. Его участниками стали 32 команды из 24 стран мира. По итогам соревнований мужская сборная России заняла 6-е место чемпионата, женская — 7-е. Победителями стали женская сборная Греции и мужская команда Бразилии.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 2 октября Дня среднего профессионального образования. Праздник был установлен в целях развития и популяризации среднего профессионального образования.
- 2023 — Госдума приняла поправку о закреплении призывного возраста срочной службы в России с 18 до 30 лет. Вместе с этим в ГД приняли и поправку об увеличении штрафа для граждан за неявку по повестке в военкомат до 30 тысяч рублей.
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