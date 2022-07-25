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В России учредили День среднего профессионального образования

16:22, 25.07.2022
В России учредили День среднего профессионального образования
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении празднования 2 октября Дня среднего профессионального образования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Праздник устанавливается в целях развития и популяризации среднего профессионального образования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.

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Татьяна Леухина
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