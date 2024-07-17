Мрачнуха в литературе самых счастливых стран мира
Переводчики рассказали, чем отличаются детективы разных скандинавских стран
Скандинавские страны из года в год входят в десятку самых счастливых стран мира. Особенно по так называемому индексу счастья. Но именно в самых счастливых странах мира появились самые мрачные детективы. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова на фестивале «Белый июнь» в Архангельске поговорила с переводчиками скандинавских детективов и выяснила, почему так много мрака в произведениях северных авторов, а также в чем национальное отличие детективов разных скандинавских стран.
Пасха — время для детективов
Детектив — это самый популярный литературный жанр в Скандинавии, сказала редактор скандинавской линии «НордБук» издательского дома «Городец». Она также отметила, что на своей родине эти книги не считаются развлечением, как, к примеру, принято рассматривать детектив у нас. А в Норвегии даже есть традиция — читать на пасхальные каникулы детективы. Она зародилась сто лет назад. Обычно в это время норвежцы уезжают в горы, сидят в теплых домах в окружении природы и читают книги. И именно к Пасхе местные издательства выпускают порядка 50—60 новых детективов.
Но если читатель не будет знать, что перед ним именно скандинавский детектив. Он об этом догадается практически с первых страниц. По описанию природы, странному герою и, конечно, социальным проблемам, которые не дают покоя самым счастливым странам мира.
— Социальные проблемы имеют к жанру скандинавского детектива самое прямое отношение. Потому что если задаться не только вопросом, кто убил, но и почему, то за этим потянется огромный ворох различных проблем. Одна из любимых тем в скандинавском детективе, а особенно в шведском, — это дать слово преступнику, чтобы параллельно истории о совершенном преступлении шла история тяжелого детства, в котором мама не любила, в школе обижали, психолог не помогал. И вот так человек дошел до преступной жизни, — рассказала переводчица со шведского языка Юлия Колесова.
Замалчивание и разговоры на кухне
Население почти всех скандинавских стран исчисляется миллионами. А вот в Исландии живет не более 350 тысяч человек, по данным на 2023 год. И эта особенность порождает особенные социальные проблемы. Казалось бы, как в таком небольшом социуме могут быть проблемы, ведь все друг друга знают. Тем более часто место действия вовсе не Рейкьявик, а маленькие селения и деревни.
— Где тут возникнуть тайне, на которой зиждется хороший детектив? Все жители знакомы с детства и знают характер друг друга. Но место для тайны есть, потому что жители маленьких социумов очень хорошо умеют молчать. Исландский детектив часто строится на таком сюжетном ходе: детективы берутся расследовать свежее преступление и параллельно вскрывают преступление 30—50-летней давности. Или понимают, что за свежим преступлением стоит давнее, которое было очень хорошо скрыто жителями этого маленького городка, — объяснила переводчица с исландского языка Ольга Маркелова.
Если исландцы умеют хранить страшные секреты, то в Норвегии о них в принципе не принято говорить. Хотя обсуждают на кухнях.
— Ю Несбё в одном из своих интервью сказал, что у писателей-детективщиков, помимо того, что они развлекают читателей, есть большая миссия. Они привлекают внимание общества и вслух говорят о социальных проблемах, — отметила переводчица с норвежского языка Екатерина Лавринайтис.
Скандинавские писатели часто поднимают тему наркомании и проблем в медицине и со здоровьем (Норвегия), человеческих отношений со сложной коммуникацией, когда человек вместо того, чтобы проговорить свои эмоции, затаит злость, которая выливается в преступление (Исландия). В последнее время детективщики пишут о травле в школе, после которой подросший ребенок начинает мстить своим обидчикам, и поднимают темы социальной изоляции и неонацизма (Швеция).
Неоднозначный главный герой и сильные героини
Чаще всего главный герой, который расследует преступление, довольно неоднозначный персонаж с кучей проблем. Это может быть алкоголизм или любая другая зависимость, проявление жестокости, очень сложные отношения в семье или болезнь. Но при всех сложностях личной жизни, это почти всегда человек с высоким уровнем интеллекта и ему под силу разгадать самые сложные преступления.
В противовес общей тенденции скандинавских детективов идут шведы, у которых мужчина-расследователь заменяется женщиной.
— В шведском детективе характерная деталь — наличие сильной героини. И нередко этих героинь может быть несколько. Это уже стало визитной карточкой шведского детектива. А литературные агенты шведских авторов жалуются, что если главный герой книги — мужчина, то права на издание книги за пределами Швеции очень трудно продать. Потому что все уже привыкли, что если шведский детектив — то обязательно будет сильная героиня. Самое интересное, когда на стороне добра сильная и умная героиня, а ее антитеза — сильная и умная злодейка, — рассказала Юлия Колесова.
А вот в Исландии, наоборот, главный герой зачастую совершенно обычный, у которого нет никаких особых способностей. Но зачастую с семейными проблемами, в которые читатель будет сильно погружен. В исландском детективе обычность главного героя компенсируется его методами ведения расследования.
— Часто в исландских детективах герой получает важную информацию из таких странных источников, как болтовня соседей, которые случайно рассказывают о важной детали, необходимой для раскрытия преступления, — отметила Ольга Маркелова.
Суровая северная природа
Не стоит забывать еще один общий для всех скандинавских детективов момент — это суровая северная природа. Особенно хорошо это видно в фильмах и сериалах, снятых по книгам скандинавских писателей. Обычно это природа конкретной местности, которая, по словам Юлии Колесовой, в шведском детективе сопровождается экскурсом в историю. Это может как история конкретной локации, так и конкретного строения (замка или маяка).
До недавнего времени действие детективов проходило в столицах скандинавских стран. Но уже в XXI веке писатели стали искать новые места и обратили внимание на те регионы и города, откуда они родом. Часто для самих скандинавов эти небольшие или отдаленные местности, особенно на севере, мало известны, что становится своеобразной национальной экзотикой.
«Детектив учит нас эмпатии»
В итоге у скандинавских детективов разных северных стран есть свои особенности, но объединяет их то, что от книги просто невозможно оторваться. Юлия Колесова считает, что скандинавы хорошо умеют работать с чувствами, и это главное, что держит внимание читателя.
— Это конфликты, страдания, тревога, обиды, поиски себя. И читатель вместе с героем следует по его пути, по этим американским горкам очень сильных чувств. Сопереживание чужим чувствам — и есть главная черта детектива, которая нас вовлекает и способствует развитию эмпатии, делает нас лучше и чувствительнее к чужому горю. Мы уже не способны отвернуться, пройти мимо и не придать значения чьей-то беде. Детектив учит нас эмпатии, и это важнейшая его заслуга, — подытожила Юлия Колесова.
Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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