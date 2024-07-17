Мрачнуха в литературе самых счастливых стран мира

Переводчики рассказали, чем отличаются детективы разных скандинавских стран

Фото: Екатерина Петрова

Скандинавские страны из года в год входят в десятку самых счастливых стран мира. Особенно по так называемому индексу счастья. Но именно в самых счастливых странах мира появились самые мрачные детективы. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова на фестивале «Белый июнь» в Архангельске поговорила с переводчиками скандинавских детективов и выяснила, почему так много мрака в произведениях северных авторов, а также в чем национальное отличие детективов разных скандинавских стран.

Пасха — время для детективов

Детектив — это самый популярный литературный жанр в Скандинавии, сказала редактор скандинавской линии «НордБук» издательского дома «Городец». Она также отметила, что на своей родине эти книги не считаются развлечением, как, к примеру, принято рассматривать детектив у нас. А в Норвегии даже есть традиция — читать на пасхальные каникулы детективы. Она зародилась сто лет назад. Обычно в это время норвежцы уезжают в горы, сидят в теплых домах в окружении природы и читают книги. И именно к Пасхе местные издательства выпускают порядка 50—60 новых детективов.

Редактор скандинавской линии «НордБук» издательского дома «Городец» Елена Дорофеева. предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

Но если читатель не будет знать, что перед ним именно скандинавский детектив. Он об этом догадается практически с первых страниц. По описанию природы, странному герою и, конечно, социальным проблемам, которые не дают покоя самым счастливым странам мира.

— Социальные проблемы имеют к жанру скандинавского детектива самое прямое отношение. Потому что если задаться не только вопросом, кто убил, но и почему, то за этим потянется огромный ворох различных проблем. Одна из любимых тем в скандинавском детективе, а особенно в шведском, — это дать слово преступнику, чтобы параллельно истории о совершенном преступлении шла история тяжелого детства, в котором мама не любила, в школе обижали, психолог не помогал. И вот так человек дошел до преступной жизни, — рассказала переводчица со шведского языка Юлия Колесова.

Замалчивание и разговоры на кухне

Население почти всех скандинавских стран исчисляется миллионами. А вот в Исландии живет не более 350 тысяч человек, по данным на 2023 год. И эта особенность порождает особенные социальные проблемы. Казалось бы, как в таком небольшом социуме могут быть проблемы, ведь все друг друга знают. Тем более часто место действия вовсе не Рейкьявик, а маленькие селения и деревни.

— Где тут возникнуть тайне, на которой зиждется хороший детектив? Все жители знакомы с детства и знают характер друг друга. Но место для тайны есть, потому что жители маленьких социумов очень хорошо умеют молчать. Исландский детектив часто строится на таком сюжетном ходе: детективы берутся расследовать свежее преступление и параллельно вскрывают преступление 30—50-летней давности. Или понимают, что за свежим преступлением стоит давнее, которое было очень хорошо скрыто жителями этого маленького городка, — объяснила переводчица с исландского языка Ольга Маркелова.

Переводчица с исландского языка Ольга Маркелова. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Если исландцы умеют хранить страшные секреты, то в Норвегии о них в принципе не принято говорить. Хотя обсуждают на кухнях.

— Ю Несбё в одном из своих интервью сказал, что у писателей-детективщиков, помимо того, что они развлекают читателей, есть большая миссия. Они привлекают внимание общества и вслух говорят о социальных проблемах, — отметила переводчица с норвежского языка Екатерина Лавринайтис.

Скандинавские писатели часто поднимают тему наркомании и проблем в медицине и со здоровьем (Норвегия), человеческих отношений со сложной коммуникацией, когда человек вместо того, чтобы проговорить свои эмоции, затаит злость, которая выливается в преступление (Исландия). В последнее время детективщики пишут о травле в школе, после которой подросший ребенок начинает мстить своим обидчикам, и поднимают темы социальной изоляции и неонацизма (Швеция).

Неоднозначный главный герой и сильные героини

Чаще всего главный герой, который расследует преступление, довольно неоднозначный персонаж с кучей проблем. Это может быть алкоголизм или любая другая зависимость, проявление жестокости, очень сложные отношения в семье или болезнь. Но при всех сложностях личной жизни, это почти всегда человек с высоким уровнем интеллекта и ему под силу разгадать самые сложные преступления.

В противовес общей тенденции скандинавских детективов идут шведы, у которых мужчина-расследователь заменяется женщиной.

— В шведском детективе характерная деталь — наличие сильной героини. И нередко этих героинь может быть несколько. Это уже стало визитной карточкой шведского детектива. А литературные агенты шведских авторов жалуются, что если главный герой книги — мужчина, то права на издание книги за пределами Швеции очень трудно продать. Потому что все уже привыкли, что если шведский детектив — то обязательно будет сильная героиня. Самое интересное, когда на стороне добра сильная и умная героиня, а ее антитеза — сильная и умная злодейка, — рассказала Юлия Колесова.

Детектив шведской писательницы Лизы Марклунд «Трясина», который перевела на русский язык Юлия Колесова. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

А вот в Исландии, наоборот, главный герой зачастую совершенно обычный, у которого нет никаких особых способностей. Но зачастую с семейными проблемами, в которые читатель будет сильно погружен. В исландском детективе обычность главного героя компенсируется его методами ведения расследования.

— Часто в исландских детективах герой получает важную информацию из таких странных источников, как болтовня соседей, которые случайно рассказывают о важной детали, необходимой для раскрытия преступления, — отметила Ольга Маркелова.

Суровая северная природа

Не стоит забывать еще один общий для всех скандинавских детективов момент — это суровая северная природа. Особенно хорошо это видно в фильмах и сериалах, снятых по книгам скандинавских писателей. Обычно это природа конкретной местности, которая, по словам Юлии Колесовой, в шведском детективе сопровождается экскурсом в историю. Это может как история конкретной локации, так и конкретного строения (замка или маяка).

До недавнего времени действие детективов проходило в столицах скандинавских стран. Но уже в XXI веке писатели стали искать новые места и обратили внимание на те регионы и города, откуда они родом. Часто для самих скандинавов эти небольшие или отдаленные местности, особенно на севере, мало известны, что становится своеобразной национальной экзотикой.

«Детектив учит нас эмпатии»

В итоге у скандинавских детективов разных северных стран есть свои особенности, но объединяет их то, что от книги просто невозможно оторваться. Юлия Колесова считает, что скандинавы хорошо умеют работать с чувствами, и это главное, что держит внимание читателя.

— Это конфликты, страдания, тревога, обиды, поиски себя. И читатель вместе с героем следует по его пути, по этим американским горкам очень сильных чувств. Сопереживание чужим чувствам — и есть главная черта детектива, которая нас вовлекает и способствует развитию эмпатии, делает нас лучше и чувствительнее к чужому горю. Мы уже не способны отвернуться, пройти мимо и не придать значения чьей-то беде. Детектив учит нас эмпатии, и это важнейшая его заслуга, — подытожила Юлия Колесова.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».