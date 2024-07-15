В Госдуму внесут законопроект о штрафах за «сталкинг»

Фото: Дарья Пинегина

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым предложили ввести штрафы за «сталкинг» (от англ. stalking — навязчивое преследование).

Проект предполагает дополнить КоАП статьей 5.612 «Преследование». Согласно этой статье, систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение нравственных страданий другому гражданину, если в этих действиях нет состава уголовного преступления, влечет предупреждение или штраф в размере 2 тысяч рублей.

Если преследование совершалось с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей, предлагается ввести штраф в размере 3 тысяч рублей.

За повторное преследование может грозить административный арест на срок до 15 суток.

Обсуждение вопроса «сталкинга» провели во время круглого стола в Госдуме 25 июня этого года.