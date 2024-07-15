День в истории 15 июля: первая авиалиния в России, приватизация жилья в Татарстане и путч в Турции
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 15 июля 2024 года
Сегодня, 15 июля, отмечают Всемирный день навыков молодежи. Восемь лет назад в Турции произошла попытка военного переворота, 31 год назад Верховный Совет Татарстана принял закон «О приватизации жилищного фонда в РТ», 49 лет назад состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран — советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона», 784 года назад русские войска разбили шведов в Невской битве. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Старт ХIХ Международного арт-симпозиума по современному искусству на тему «Долгое-долгое детство» в Елабуге. Мероприятие продлится до 25 июля.
Кто родился: биолог Илья Мечников и летчица Магуба Сыртланова
- 1606 — голландский художник Харменс Рембрандт (скончался 4 октября 1669 года). Он писал преимущественно портреты, библейские и мифологические сцены. Самыми известными полотнами Рембрандта стали «Святое семейство», «Еврейская невеста», «Возвращение блудного сына», «Ночной дозор».
- 1845 — русский и французский биолог, нобелевский лауреат Илья Мечников (скончался 15 июля 1916 года). Ученый открыл явление фагоцитоза и разработал фагоцитарную теорию иммунитета. За свою жизнь Мечников написал множество трудов по бактериологическим вопросам, в частности рассматривал проблемы возникновения и развития холеры, туберкулеза и множества иных инфекционных заболеваний.
- 1912 — летчица, гвардии старший лейтенант Магуба Сыртланова (скончалась 1 октября 1971 года). Во время Великой Отечественной войны была заместителем командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, совершила 780 боевых вылетов. В 1951—1962 годах работала на заводе «Электроприбор» контролером.
- 1926 — советский физик, один из основоположников нелинейной оптики Рем Хохлов (скончался 8 августа 1977 года). В 1973—1977 годах был ректором МГУ.
- 1945 — советский и российский музыкальный менеджер Юрий Айзеншпис (скончался 20 сентября 2005 года). В 20 лет он был администратором одной из первых советских групп — «Сокол», занимался перепродажей пластинок, в 1970-м был осужден на 10 лет за контрабанду и операции с валютой, был арестован за махинацию с фальшивыми долларами. В 1989 году стал директором группы «Кино», после работал с группами «Технология», «Моральный кодекс», «Янг Ганз», «Динамит», с Линдой, Владом Сташевским, Ингой Дроздовой, Катей Лель, Никитой, Сашей и Димой Биланом.
Кто скончался: писатель Антон Чехов и модельер Джанни Версаче
- 1904 — русский писатель и драматург Антон Чехов (родился 29 января 1860 года). Основными темами творчества писателя являются идейные искания интеллигенции, проблемы обывательского существования. Лучшими произведениями Чехова считаются рассказы «Палата №6», «Человек в футляре», пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». Они и сегодня с успехом идут во многих театрах мира.
- 1939 — русская и советская театральная актриса Зинаида Райх (родилась 3 июля 1894 года). Это первая жена поэта Сергея Есенина. Впоследствии актриса стала супругой режиссера Всеволода Мейерхольда, которого арестовали в Ленинграде 20 июня 1939 года. 24 дня спустя, в ночь с 14 на 15 июля 1939 года, Зинаида Райх была зверски убита неизвестными, проникшими ночью в ее московскую квартиру в Брюсовом переулке.
- 1939 — швейцарский психиатр Эйген Блейлер (родился 30 апреля 1857 года). Он впервые выделил шизофрению как самостоятельное заболевание.
- 1940 — самый высокий зарегистрированный человек в истории согласно Книге рекордов Гиннесса Роберт Уодлоу (родился 22 февраля 1918 года). Страдавший опухолью гипофиза и акромегалией Уодлоу рос всю свою короткую жизнь. Когда он умер, его рост был 272 см, а масса — 199 кг.
- 1997 — итальянский модельер Джанни Версаче (родился 2 декабря 1946 года). Первая самостоятельная презентация коллекции женской одежды под брендом Gianni Versace прошла с огромным успехом. В начале 1990-х годов Версаче стал уже всемирно известным дизайнером. Среди его клиентов были самые яркие звезды: Мадонна, Стинг, Элтон Джон, Элизабет Херли и Джон Бон Джови. Он же создавал костюмы для балетов Мориса Бежара.
- 2021 — татарский поэт Салават Рахматулла (родился 1 февраля 1942 года). Он автор 15 книг. На стихи поэта написано более двадцати песен самодеятельными и профессиональными композиторами.
Праздники: Всемирный день навыков молодежи
- Всемирный день навыков молодежи. Идея учреждения праздника принадлежит представителям Шри-Ланки в ООН, которые на очередном заседании Генеральной Ассамблеи выразили обеспокоенность по поводу роста и масштабов безработицы среди молодежи. Согласно данным ООН, на 2021 год число безработных молодых людей в мире составило 75 миллионов человек. Таким образом, уровень безработицы среди молодежи составил более 23%. К 2024 году в большинстве регионов этот показатель увеличился.
- День демократии и национального единства в Турции. Праздник появился после драматических событий, развернувшихся в стране летом 2016 года. В этот день произошла попытка военного переворота. В городах началось вооруженное противостояние сторонников и противников действующей власти. Уже к вечеру 16 июля большая часть очагов сопротивления путчистов была подавлена, хотя отдельные столкновения продолжались вплоть до 18-го.
События в истории: Нижегородская ярмарка, полет СССР и США в космос, комиссия по татарскому
- 1240 — русские войска разбили шведов в Невской битве. Бой длился целый день. Согласно летописи, князь Александр находился в гуще боя: он распоряжался как полководец и дрался как простой воин. Шведы, потерпев поражение, к утру отступили на уцелевших кораблях и переправились на другой берег. Александр за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским. Военно-политическое значение битвы состояло в предотвращении угрозы вражеского нашествия с севера.
- 1410 — состоялась Грюнвальдская битва — сражение между немецкими рыцарями Тевтонского ордена и союзной армией Польского королевства и Великого княжества Литовского. В составе последней сражались также русские смоленские полки, чешский и татарский отряды. Сражение началось с наступления легкой литовско-татарской конницы на левый фланг тевтонцев. Эта атака была встречена артиллерийским залпом — первым в истории, но малоуспешным применением полевой артиллерии. В результате союзная польско-литовская армия одержала победу над армией немецкого рыцарского Тевтонского ордена.
- 1783 — по реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход. Он бодро двинулся против течения, однако через 365 метров пути был вынужден причалить к берегу. Автором судна стал французский артиллерийский офицер, инженер-самоучка маркиз Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д'Аббан. От продолжения своей работы пионеру пароходостроения пришлось отказаться, поскольку ему не удалось найти спонсоров ни среди буржуа, ни в правительстве.
- 1822 — открылась Нижегородская ярмарка — крупнейшая ярмарка в царской России. К середине XIX века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли страны. К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве. В советское время было принято постановление о ликвидации Нижегородской ярмарки, а 5 ноября 1991 года состоялось официальное учреждение Всероссийского акционерного общества «Нижегородская ярмарка».
- 1923 — в России открылась первая внутренняя авиалиния по маршруту Москва — Нижний Новгород, она имела протяженность 420 км. Авиаперевозки организовало акционерное общество «Добролет» на самолетах Junkers F.13. Полеты по этому направлению были налажены общественной организацией «Авиакультура», которую создали летчики-энтузиасты в 1922 году. За день билеты Москва — Нижний Новгород были распроданы на две недели вперед. 1 августа началось регулярное сообщение, которое продолжалось до закрытия Нижегородской ярмарки, до 22 сентября. Полеты из Москвы выполнялись с Ходынского поля.
- 1975 — состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран — советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Контакт состоялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Для телезрителей мира астронавты и космонавты провели телевизионные экскурсии по своим кораблям. Они угощали друг друга — русские подготовили обед, состоящий из пряников, русского черного хлеба, орехов, слив, мясного паштета и творога. Американцы ответили на это индейкой, мясными шариками, супом из морепродуктов с грибами.
- 1993 — Верховный Совет Татарстана принял закон «О приватизации жилищного фонда в Республике Татарстан». Жители республики получили право на бесплатную приватизацию своего жилья.
- 2014 — произошла катастрофа в московском метрополитене, крупнейшая за всю его историю. Между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии метро три вагона сошли с рельсов после резкой остановки поезда, который на полном ходу врезался в бетонную стену тоннеля. В результате аварии на месте погиб 21 человек, в том числе и машинист поезда, еще три человека скончались от полученных тяжких телесных повреждений в течение первых суток после аварии. Пострадали 217 человек.
- 2020 — в Госсовете Татарстана начала работу Комиссия по сохранению и развитию татарского языка.
- 2022 — Дмитрий Рогозин лишился поста главы госкорпорации «Роскосмос». Его место занял вице-премьер России Юрий Борисов, проработавший в правительстве 4 года.
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