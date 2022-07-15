Юрий Борисов сменил Рогозина на посту главы «Роскосмоса»

Фото: Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Юрия Борисова с поста вице-премьера РФ — он сменил Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса».

О возможной отставке вице-премьера стало известно 13 июля.

Юрий Борисов является вице-премьером более четырех лет. В мае 2018 года он сменил на этом посту Дмитрия Рогозина. В зону его ответственности легли оборонная промышленность и «Роскосмос». В начале 2020 года президент расширил полномочия Борисова, поручив ему дополнительно курировать гражданскую промышленность и ТЭК. А в 2021 году премьер-министр Михаил Мишустин назначил его куратором Уральского федерального округа. Там промышленное производство и основные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) занимают ведущее место.



Фото: Олег Тихонов

12 июля президент России Владимир Путин указом увеличил число вице-премьеров в правительстве. Их число возросло с 10 до 11. Однако сегодня Путин после отставки Борисова упразднил один из вице-премьерских постов — их снова стало 10.

Сегодня Путин назначил Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства России после того, как Госдума утвердила его кандидатуру.

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Маргарита Головатенко