День в истории 12 июля: рождение Мариинки, фестиваль сладостей в Казани, праздник бортпроводника
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 12 июля 2024 года
Сегодня на Кремлевской набережной в Казани пройдет Фестиваль сладостей и крафтовых напитков. 12 июля отмечают Всемирный день бортпроводника. 107 лет назад в ходе Первой мировой войны впервые в качестве химического оружия был применен отравляющий газ, 108 лет назад родилась советский снайпер Людмила Павличенко, 241 год назад в Петербурге был создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Фестиваль сладостей и крафтовых напитков на Кремлевской набережной.
Кто родился: артист Мирсаид Яруллин и снайпер Людмила Павличенко
- 1854 — американский бизнесмен, изобретатель камеры Kodak Джордж Истмен (скончался 14 марта 1932 года). Он считал, что для успеха компания должна сделать фотографию доступной для обычных людей. Первый фотоаппарат Kodak стоил 25 долларов. Истмен уделял особое внимание рекламе — он лично писал рекламные тексты для первой продукции Kodak. В 1888 году он придумал лозунг: «Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное», который красовался на фасаде фабрики в Рочестере, а также в многочисленных рекламных проспектах.
- 1876 — русский спортсмен и один из первых русских летчиков Сергей Уточкин (скончался 13 января 1916 года). Ему не раз приходилось переживать смертельно опасные минуты. Но роковая авария произошла в июле 1911 года во время перелета Петербург — Москва. Это был первый в России дальний и крайне трудный перелет. В нем приняли участие девять авиаторов, но долетел лишь один. Уточкин потерпел аварию и чудом остался жив, получив серьезные травмы.
- 1904 — чилийский поэт и политик, Нобелевский лауреат Пабло Неруда (скончался 23 сентября 1973 года). В числе его произведений — две «Песни любви Сталинграду». В 1969 году Пабло Неруда был выдвинут Компартией Чили на пост президента, однако снял свою кандидатуру в пользу социалиста Сальвадора Альенде. После победы Альенде на выборах в 1970 году Неруда был назначен послом во Франции.
- 1916 — советский снайпер Людмила Павличенко (скончалась 27 октября 1974 года). Сразу после начала Великой Отечественной войны Павличенко рвалась на фронт. Она воевала в Молдавии, участвовала в обороне Одессы и Севастополя. К июню 1942 года на счету Павличенко было 309 подтвержденных ликвидированных вражеских солдат и офицеров, в том числе 36 снайперов. Она успевала и активно обучать новых снайперов. 25 октября 1943 года Людмила Павличенко была удостоена звания Героя Советского Союза. За рубежом ее называли «Леди Смерть».
- 1918 — председатель Госкомитета ТАССР по делам строительства и архитектуры Павел Саначин, руководивший разработкой генпланов Зеленодольска, Бугульмы, Лениногорска, Чистополя, Альметьевска, Набережных Челнов, Азнакаево, Дербышек (скончался 5 мая 1984 г.). По его проектам, в основном в соавторстве с такими коллегами, как Георгий Солдатов и Искандер Валеев, построены многие казанские здания: Казанский ветеринарный институт, павильон ВДНХ (ВИКО), здание «Казэнерго» и другие.
- 1938 — татарский композитор, заслуженный деятель искусств ТАССР, народный артист республики, лауреат премии РТ имени Джалиля Мирсаид Яруллин (скончался 6 апреля 2009 года). Он стал автором первой татарской оратории «Кеше» («Человек») на слова известного поэта и драматурга Рената Хариса. Яруллин также известен как композитор-песенник — в его репертуаре насчитывается свыше 60 песен. До самой смерти в 2009 году он вел полифонию и аранжировку на кафедрах теории музыки и композиции Казанской государственной консерватории, с 1999 года был деканом факультета татарского музыкального искусства. Яруллин был главой Союза композиторов Татарстана и председателем регионального объединения союзов композиторов республик Поволжья и Урала. Его отец Загидулла Яруллин и старший брат Фарид — тоже известные татарские композиторы.
Кто скончался: адмирал Лев Галлер и писатель Борис Полевой
- 1536 — европейский философ Эразм Роттердамский (родился 28 октября 1469 года). Он стал первым ученым и писателем, который получил такое влияние и славу. Так же знаменит был разве что Вольтер. Роттердамский пользовался популярностью среди многих правителей. Все они хотели получить от него мудрые наставления. Карл V, император Священной Римской Империи, пожаловал ему чин «королевского советника». Впрочем, это не обязывало Эразма давать советы и вообще находиться при дворе, и он продолжал путешествовать почти до самой смерти.
- 1910 — соучредитель компании «Роллс-Ройс» Чарльз Роллс (родился 27 августа 1877 года). Главной страстью Чарльза были гонки. В выборе средства передвижения Роллс не ограничивался автомобилями, он стал еще и одним из первых воздухоплавателей. Его подвигом во славу своей страны стал знаменитый перелет через Ла-Манш. Чуть более месяца спустя он принимал участие в соревновании на точность приземления на бипланах. 12 июля 1910 года под Борнмутом его самолет развалился в воздухе. Роллс стал первым британцем, погибшим в авиакатастрофе.
- 1950 — советский военно-морской деятель, адмирал Лев Галлер (родился 29 ноября 1883 года). Он участвовал в Первой мировой и в Великой Отечественной войнах. Во время последней он руководил разработкой новых кораблей и строительством судов. В Казани на Арском кладбище есть его могила, но она символическая — достоверно неизвестно, где адмирала похоронили. По документам, причинами смерти Галлера стали открытая форма туберкулеза, двусторонний экссудативный плеврит и глубокое органическое слабоумие на почве сосудистого поражения мозга. Он скончался в Казанской психиатрической больнице.
- 1981 — советский писатель Борис Полевой (родился 17 марта 1908 года). Известность и признание во всем мире он получил за «Повесть о настоящем человеке». В ее основу легли впечатления Полевого о войне и о ее реальном участнике, лейтенанте Маресьеве, который вернулся в строй после ампутации обеих ног. Писательским девизом Николаевича были слова: «Пишу без вымысла». В основе всех его книг лежали реальные события, порою это были такие сюжеты, что специально и не придумаешь.
Праздники: Всемирный день бортпроводника
- Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Принято считать, что эта профессия возникла в 1920-е годы в Германии, когда на борт самолета стали брать специального человека для обеспечения сервиса во время полета. Сначала в бортпроводники брали мужчин, причем приоритет отдавали экс-официантам дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в США решили привлекать к работе девушек. Первой стюардессой в истории авиации называют американку Эллен Черч. Она отправилась в полет 15 мая 1930-го на самолете, следующем из Сан-Франциско в Шайенн. Дата не является официальным праздником, но многие авиакомпании в этот день поздравляют своих бортпроводников.
- День фьорда в странах Скандинавии. Он проводится ежегодно, начиная с 1991 года, с целью привлечения внимания общественности к состоянию прибрежных вод. Кстати, фьорды есть не только в скандинавских странах: среди других наиболее известных районов их расположения — побережья Чили, Южного острова Новой Зеландии, Северной Америки и на некоторых арктических островах.
События в истории: освящение Покровского собора, день рождения Саратова, сражение под Прохоровкой
- 1561 — на Красной Площади в Москве освящен Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного. Построили его зодчие Барма и Постник по велению царя Ивана Грозного в 1555—1561 годы в честь покорения Казанского царства. По легенде, после этого государь повелел их ослепить, чтобы они не возвели храма, подобного этому. Сейчас собор Василия Блаженного — объект культурного наследия России, признанный памятник архитектуры, включенный в Список Всемирного исторического и культурного наследия ЮНЕСКО.
- 1590 — день рождения Саратова. В 1590 году князь Григорий Засекин и боярин Федор Туров заложили на полпути между Самарой и Царицыном на берегу Волги крепость. Происхождение названия города некоторые связывают с Соколовой горой (по-татарски «сары тау» — «желтая гора»). Другие предполагают, что оно происходит от слов «сар атав» — «низменный остров», «сарык атов» — «ястребиный остров» или скифско-иранского гидронима «сарат». Зимой 1613—1614 годов город сгорел и был вновь построен на левом берегу Волги, в устье реки Саратовки, в 1617 году. В 1674 году по указу царя Алексея Михайловича «Саратов на горах делать новый» город перенесли на правый берег Волги.
- 1783 — в Петербурге был создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского — по имени императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Он открылся 2 октября 1860 года оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя». На сцене Мариинского театра в дореволюционное и советское время пели многие выдающиеся певцы, в том числе Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Борис Штоклов и другие.
- 1917 — в ходе Первой мировой войны впервые в качестве химического оружия применен отравляющий газ. Это произошло в ночь с 12 на 13 июля 1917 года под бельгийским городом Ипр. Газ по месту боев получил название иприт. При первом его применении поражения различной тяжести получили 2 490 человек, из которых 87 скончались.
- 1943 — в ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Оно известно как битва под Прохоровкой. С обеих сторон в сражении принимало участие свыше 1 200 танков и самоходных установок. С советской стороны удары с воздуха наносили самолеты 2-й и 17-й воздушной армии и авиационно-десантной дивизии. За один день немцы потеряли около 10 тысяч человек и 400 танков и были вынуждены перейти к обороне. Это сражение во многом определило победу советских войск в ходе Курской битвы.
- 1988 — в СССР запустили Автоматическую межпланетную станцию «Фобос-2». В ходе 200-суточного полета на трассе Земля — Марс станцией выполнялась научная программа экспериментов по исследованию межпланетного пространства, Солнца, солнечной активности, регистрации солнечных и галактических гамма-всплесков. Кроме того, были проведены телевизионные съемки спутника Марса Фобоса, его и Марса фотометрические, спектральные и радиометрические исследования. Также осуществлялись исследования химического состава атмосферы планеты. «Фобос» — это последняя советская программа изучения Марса и его спутников.
- 1988 — на сессии Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области было объявлено о выходе НКАО из состава Азербайджанской ССР. В сентябре начались вооруженные столкновения. В декабре 1989 года советы Армянской ССР и НКАО приняли постановление, которое «соединяло» республику и область, но Верховный Совет СССР признал решение неконституционным. 5 мая 1994 года при представители Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха подписали соглашение, призывающее к прекращению огня.
- 2001 — в Москве состоялась торжественная церемония открытия 112-й сессии МОК. Сессия работала с 13 по 16 июля и решала важные вопросы, связанные с развитием олимпийского движения в мире. На ней выбрали нового президента МОК: им стал бельгиец Жак Рогге. Другим важным вопросом стал выбор столицы XXIX летних Олимпийских игр 2008 года. Им стал Пекин.
- 2011 — в стране был объявлен общенациональный траур по погибшим на теплоходе «Булгария» — судно затонуло 10 июля в Куйбышевском водохранилище в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района РТ. Погибли 122 человека из 201, в том числе 28 детей и капитан Александр Островский — его тело обнаружили на капитанском мостике. 79 пассажиров в тот роковой день удалось спасти. Теплоход попал под сильный порыв ветра с левого борта, начался ливень с грозой — в этот момент «Булгария» входила в левый поворот, угол крена составил 9 градусов, открытые иллюминаторы правого борта за минуту набрали 50 тонн воды. Чтобы уменьшить площадь воздействия ветра, капитан решил лечь курсом «на ветер», но крен в итоге только увеличился, и объем поступающей в отсеки судна воды достиг 125 тонн в минуту. Иллюминаторы и часть палубы правого борта погрузились в воду, крен усилился до 20 градусов. В итоге судно опрокинулось и затонуло.
- 2013 — в Свияжске перед речным вокзалом была установлена точная копия ботика императора Павла I. На нем он прибыл во время путешествия по России в Казань 24 мая 1798 года. Ботик был воссоздан по сохранившимся чертежам и рисункам по инициативе экс-министра транспорта России Игоря Левитина.
- 2023 — Русская православная церковь передала икону «Троица» кисти Андрея Рублева Троице-Сергиевой лавре. Договор о ее передаче утвердили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова.
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