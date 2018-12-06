Подпольный бизнес на мигрантах: «С претендента на работу — пять, на гражданство — 18 тысяч»

ФСБ и МВД в Татарстане отдали под суд торгашей сертификатами о знании русского языка со связями в РУДН, МГУ и Институте русского языка им. Пушкина

Разработка ФСБ в Татарстане помогла вскрыть темную сторону миграции в шести регионах РФ. По версии силовиков, не меньше 5 тысяч иностранцев попросту купили сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства РФ, не сдавая предусмотренный законом экзамен. Как выяснило «Реальное время», дело организованной группы из 12 «педагогов-бизнесменов» со связями в МГУ им. Ломоносова и Российском университете дружбы народов готовится к направлению в суд. Двое досудебщиков сегодня и вчера осуждены в Челнах. Подробнее в материале «Реального времени».

Приговоры досудебщикам — исполнителю и организатору



45-летний Павел Молоков официально трудился юрисконсультом в московском АО «Соло Фешн Групп» (производство спецодежды). Но именно он первым из группы «торгашей сертификатами» предстал перед судом. Молоков полностью признал вину в приобретении и сбыте официальных документов (ст. 324 УК РФ) и в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 п. а ст. 322.1 УК РФ). В соответствии с условиями досудебного соглашения он помог изобличить подельников и раскрыть новые эпизоды преступлений. В результате вчера получил мягкий приговор — 2 года и 1 месяц условно с испытательным сроком в 3 года.

Сегодня Набережночелнинский горсуд рассмотрел дело второго во всем сознавшегося фигуранта. На сайте суда указано — это некий Чубов. По данным «Реального времени», 33-летний Сергей Чубов является уроженцем Киргизии и гражданином РФ, а еще гендиректором компании «Стройсервис» в Подмосковье. В ходе следствия он признался в причастности к руководству незаконной группой. Чубова приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

В ГСУ МВД Татарстана сегодня подтвердили направление в суд дел двух досудебщиков — исполнителя и одного из организаторов преступного бизнеса.

Также в ведомстве сообщили — всего по результатам оперативной разработки сотрудников ФСБ к уголовной ответственности «привлечены 14 сотрудников лицензированных организаций из ряда регионов России». Благодаря им с октября 2015 года по декабрь 2016 года в обход закона право на работу и проживание в нашей стране получили граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Грузии, Китая и Турции — всего 154 человека. Именно столько фактов продажи сертификатов на знание русского языка, истории и основ законодательства России в МВД считают доказанными на данный момент. Впрочем, расследование продолжается.

Раскрутка дела началась в Челнах

Как удалось выяснить «Реальному времени», 12 предполагаемых подельников Чубова и Молокова пока лишь знакомятся с материалами дела. После чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинения. В составе группы — жители Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Москвы и Московской области, а также далеких от центра страны Красноярска и Владивостока.

А началась раскрутка этого дела в Набережных Челнах. Силовиков заинтересовала деятельность местного подразделения негосударственного образовательного частного учреждения допобразования «Школа иностранных языков «АМВС» (головной офис компании — в Москве), где работала экзаменатором по русскому языку некая гражданка со связями среди выходцев из Средней Азии. У чекистов и полиции появились основания подозревать, что необходимые для устройства в России языковые сертификаты иностранцы получают по упрощенной и не предусмотренной законом схеме.

В ходе расследования дела выяснилось — с мигрантов брали от 5 до 18 тысяч рублей за сертификат без сдачи экзаменов. Цена зависела от объемности заказа и уровня самого экзамена. Первый уровень дает мигрантам разрешение на законное трудоустройство в РФ, второй — на временное пребывание в нашей стране сроком до 3 лет, третий позволяет претендовать на получение вида на жительство, а четвертый и вовсе — на российское гражданство. По некоторым оценкам, доход от незаконной деятельности лишь по доказанным эпизодам составил не меньше 2,5 млн рублей.

Экзамены липовые, сертификаты настоящие

Официальная процедура сдачи экзамена на сертификат не так-то проста. Есть учреждения, которым позволено проводить такое тестирование, причем для чистоты результата необходимо использовать аудио- и видеозаписи. Чтобы исключить возможность того, что какой-нибудь ушлый уроженец Средней Азии будет сдавать экзамены за соотечественников по всей стране. Результаты фиксации и тестов направляются в аккредитованные организации — РУДН, МГУ им. Ломоносова и Институт русского языка им. Пушкина. Лишь после их проверки выдается сертификат. Именно так объяснили журналисту «Реального времени» близкие к следствию источники.

В данном случае, как полагают в МВД, сертификаты, за которыми обратились иностранцы в Челнах, выдавались через некую московскую языковую школу, причем это не АМВС. Предположительно, у представителя школы были связи в вышеназванных вузах. Что и позволяло получать не поддельные, а настоящие документы. Для дальнейшей разработки московских связей «педагогов» материалы направлены в правоохранительные органы столицы.

Ну а в составе группы, которая еще ждет суда, как выяснилось, есть и консультант башкирского филиала «Россельхозбанка», и сотрудник московской компании «Объединенные строительные технологии», и гендиректор одной из подмосковных компаний.

Побочный бизнес экс-сотрудников школы

Гендиректор московской «Школы иностранных языков «АМВС» Андрей Шешенин в разговоре с «Реальным временем» признался — в рамках расследования дела в его компании в январе 2017 года проводились выемки материалов и лично его допрашивали несколько раз. В качестве свидетеля.

— В результате выяснилось, из 1650 сертификатов [вызвавших вопросы у следствия] нами было выдано 52, и через Институт русского языка им. Пушкина, по всем правилам, и на всех [сдавших экзамен] есть аудиоматериалы и документы, — рассказал директор. — А вот остальные сертификаты выданы через РУДН по аудиозаписям сторонней организации, — говорит Андрей Шешенин, не называя эту «стороннюю».

Половина привлеченных по уголовному делу — это бывшие сотрудники школы, которых уволили еще летом 2015 года — по результатам внутренней проверки, не стал скрывать гендиректор. По его словам, недобросовестные коллеги использовали контакты так называемых «оптовых» клиентов — то есть тех, кто нанимает на работу большие группы мигрантов.

— Ряд уволенных сотрудников оказывали клиентам услуги в частном порядке вечерами. Потом выяснилось, они связывались с действующими работниками и предлагали работать налево. Крови они, конечно, попортили. После этого в офисах камеры установили, — рассказал руководитель негосударственного учебного заведения.

По его словам, всего за время работы школы с пушкинским вузом было оформлено около 100 тысяч иностранцев и на всех есть видеозаписи и подтверждающие реальное проведение экзаменов документы. Объемы мошенников Шешенин оценить не берется, но говорит — действовала целая сеть в 20 городах.

«Реальное время» обратилось в РУДН и Институт русского языка им. Пушкина с просьбой прокомментировать позицию учебных заведений по этой истории. Ответы пока не получены.