Леонид Барышев о единых налоговых условиях: «Чем быстрее примете равный закон для всех, тем лучше»

Госсовет РТ готов вынести законопроект о расширении перечня объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости, с 1 января 2025 года

Фото: Максим Платонов

«Кто платил налог, находясь на общем режиме налогообложения, у него подъем невысокий», — защищал новую фискальную инициативу министр финансов РТ Радик Гайзатуллин сегодня на заседании бюджетного комитета Госсовета РТ. Татарстан расширяет перечень недвижимости, которая будет облагаться по кадастровой стоимости: к ним прибавятся офисные и торговые объекты площадью свыше 1 тысячи кв.м, или еще 1683 здания. Профит небольшой — плюс 500 млн рублей в казну. Какие контраргументы выдвинули депутаты-выходцы из крупного бизнеса и в чем с ними согласился глава Минфина РТ — в материале «Реального времени».

скуссия, кто его знает, насколько растянется»

С будущего года коммерческая недвижимость перейдет под единый механизм налогообложения — налог на имущество будет рассчитываться по кадастровой, а не по рыночной стоимости объекта. При этом к ним будет применяться максимальная ставка в 2% и без «бархатного» переходного периода, чем могли побаловать в прежние годы.

Соответствующие поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций» сегодня утвердили члены комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, а сам законопроект рекомендован к первому чтению на ближайшую сессию 11 июля. Что вынуждает татарстанских парламентариев включать «турбо-режим» на фоне ужесточения налогового режима в стране?

Законопроект влечет за собой увеличение налоговой нагрузки для девелоперов и рантье, имеющих крупные торговые и офисные центры. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Открывая заседание, глава бюджетного комитета Леонид Якунин, похоже, догадывался, что дело не обойдется «десятиминуткой». «У нас дискуссия, может быть, кто его знает, насколько растянется», — сказал он и «пропустил» вперед главу ЦИК РТ Андрея Кондратьева с отчетом о ходе проведения в марте президентских выборов. Оставшиеся час-полтора полностью посвятили дебатам вокруг новой инициативы Минфина РТ. Законопроект о внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О налоге на имущество организаций» влечет за собой увеличение налоговой нагрузки для девелоперов и рантье, имеющих крупные торговые и офисные центры. Его представлял лично министр финансов Радик Гайзатуллин, приезжающий в парламент в особо важных случаях (обычно присылает своих заместителей).

По единым правилам: Татарстан догоняет Поволжье

Суть инициативы Минфина РТ заключается в следующем. С будущего года налогообложение торговых и административно-офисных зданий площадью свыше 1 тысячи кв.м будет рассчитываться по максимальной ставке в 2% от кадастровой стоимости. До этого такой механизм налогообложения применялся к недвижимости площадью 2 тысячи кв.м, он действует с 2015—2017 годов. Сегодня по кадастровой стоимости облагаются торговые объекты в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Таким образом, Минфин предложил расширить перечень недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Минфин предложил расширить перечень недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Но если десять лет назад власти предоставили переходный период, установив сначала пониженные ставки в 1,2—1,5% с постепенным доведением до базовой в 2%, то и на этот раз есть поблажки. Хотя вводится максимальная ставка, разрешено уплачивать не полностью, а в размере 60% исчисленной суммы налога. Фактически будет применяться ставка 1,2%. Под этот режим подпадут еще 1683 здания, а казна получит дополнительный доход в 500 млн рублей.

С введением этой меры республика догоняет остальные регионы Поволжья. «В 13 субъектах ПФО эти нормы уже приняты и работают. В 10 регионах ставка максимальная — 2%, сообщил министр, — причем под такое налогообложение подпадают все объекты недвижимости без учета площади». Конкретизировал, как платят налог в других регионах. В пяти регионах — Марий Эл, Чувашия, Нижегородская, Самарская, Кировская области — кадастровая оценка работает без ограничений. В Ульяновской области под максимальную ставку в 2% подпадает недвижимость свыше 50 кв.м. В Башкирии, Мордовии, Пензенской и Саратовской областях вводится максимальная ставка на площадь свыше 1000 кв.м.

Глава Минфина затронул и чувствительный момент — насколько больше придется платить девелоперам? По его словам, те, кто платил налог на имущество, находясь на общем режиме налогообложения, не ощутят большой нагрузки:

— Многие юридические лица платили налог, и у кого-то будет меньше от кадастровой стоимости. Не у всех будет подъем, повышение коснется тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения, они не платили и будут освобождены. Работающие на общем режиме налогообложения платят налог от годовой стоимости, а физлица вообще не платили, а сдавали в аренду. Вся информация есть, но будет определенное недовольство, потому что раньше не платили, а с 2025 года будут платить. Но нельзя говорить о кратном росте для тех, кто платил, резкий рост только у тех, кто не платил. Кто платил налог, находясь на общем режиме налогообложения, у него подъем невысокий, — пояснил Гайзатуллин.

Наскребли еще 500 млн рублей?

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете РТ Альмир Михеев усомнился в том, что выбран подходящий момент. «Считаю, что в текущей ситуации можно было бы повременить с введением этого налога. Это стратегически обойдется дороже, чем сиюминутная выгода. Это всего 500 млн рублей», — заявил он, давая понять, что не стоит из-за такой мелочи подрывать деловую активность бизнеса. «К чему приведет? Будет сокращаться ввод новых административных деловых объектов, снизится предпринимательская активность, и опосредованно это ударит по населению». Привел в пример рассуждения своего друга, которому «придется на 30% поднимать арендные ставки, чтобы компенсировать расходы».

В результате собственники будут меньше платить сотрудникам, перестанут открывать новые рабочие места, прогнозирует он. «Мы могли бы повременить, а ссылки на другие регионы... Но мы можем отличаться в лучшую сторону», — предложил он пересмотреть инициативу. «Но мы и так отличаемся. Коэффициент не максимальный — 1,2, — возразил ему Гайзатуллин. — Вот ваш друг сказал, что должен закрыться. Никакого закрытия у них не будет, немного маржа уменьшится. Но если до этого работодатель не платил ( нормальную зарплату), то и платить не будет. Таких мы знаем! Мы посмотрели, кто и как платит. Вы можете пригласить к нам своего друга, вместе обсудим».

В результате собственники будут меньше платить сотрудникам, перестанут открывать новые рабочие места, прогнозирует депутат. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мы должны защищать не только хозяйствующие субъекты, но и думать, как платить бюджетникам»

Подоплека идеи расширения диапазона кадастровых объектов заключается в том, что республика ищет способы компенсировать доходы, выпадающие от предстоящей налоговой реформы. «НДФЛ переходит на 5 ступеней, и регионы ничего не получат. При этом повышение зарплат бюджетников в этом году потребует 7,5 млрд, а в будущем году индексация потребуется 20 млрд», — указал министр финансов РТ. Уменьшается доходная база крупных налогоплательщиков. «Татнефть сокращает добычу на 1,5 млн тонн в этом году, значит выручка сократится. В этом году налог на прибыль ожидается в 40 млрд, что на 18 млрд меньше. Пока прогноз такой, и ничего хорошего не ожидается. Мы должны защищать не только хозяйствующие субъекты, но и думать, как платить бюджетникам», — откровенно ответил он.

Депутата от «Единой России» Леонида Барышева также не обрадовала эта инициатива. Но он недоволен не потому, что девелоперы потеряют часть доходов, а потому, что закон поставит их в неравные конкурентные условия с ИП, которые сдают в аренду помещения в жилых домах. Они платят налоги по остаточной стоимости и предлагают низкие арендные ставки.

Закон поставит их в неравные конкурентные условия с ИП, которые сдают в аренду помещения в жилых домах. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«95% МСБ сидит в жилых домах и не будет облагаться, потому что есть юридическая загвоздка. Это жилое или торговое помещение? В Нижнем Новгороде этим занимается комиссия, а у нас… Всех, кого можно быстренько поймать и обложить налогами, — в первую очередь! А не тех, кого нужно обложить», — возмущался он.

Неравные условия, по его версии, заключаются в том, что сеть «Пятерочка» сможет арендовать площади по низкой ставке, а он не сможет развивать бизнес. «Я не могу сдать до 900, потому что рядом есть за 700. Как буду выживать? У меня два объекта, но я не буду больше строить, потому что смысла нет», — сокрушался он. И предложил как можно быстрее принять единые условия налогообложения по всей республике, охватив жилой массив.

«Чем быстрее примете (равный) закон для всех, тем лучше», — ратовал он за справедливость. Министр финансов слушал его с интересом и наконец выдал: «Абсолютно согласен, нужно сделать поэтапно». Так что под кадастровую базу скоро попадает и жилье.

