Битва за Сорокина: АСТ блокирует сайты издательства Freedom Letters и Бориса Акунина* из-за романа «Наследие»

Кому принадлежат права на снятый с продаж в России роман «Наследие» — в материале «Реального времени» с эксклюзивными комментариями Владимира Сорокина

Версия романа «Наследие» Владимира Сорокина, изданная во Freedom Letters. Фото: предоставлено Георгием Урушадзе

Ситуация вокруг романа Владимира Сорокина «Наследие» — это прецедент в истории Новой России. Издательство АСТ снимает книгу с продаж по рекомендации Экспертного центра при Российском книжном союзе. Дальнейшая ее судьба в России неизвестна. Писатель хочет опубликовать роман за пределами РФ. И тут встает вопрос авторских прав. Сорокин утверждает, что они у него, и издает свой роман на Западе, в издательстве Freedom Letters. А потом Роскомнадзор (РКН) по заявлению АСТ блокирует сайты Freedom Letters и Бориса Акунина* за нарушение авторских прав. Что происходит в этой книжной «игре престолов»? В ситуации разбиралась литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова.

«В Сети нет и не может быть железного занавеса»

В пятницу, 28 июня, основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе выложил у себя в Facebook** пост о том, что ему пришло второе письмо от Роскомнадзора с предупреждением о блокировке сайта в России. Инициатор — издательство АСТ. Такое же уведомление пришло и писателю Борису Акунину*.

— РКН потребовал убрать книгу из продажи. Аналогичное письмо получил и Григорий Шалвович (Борис Акунин*, — прим. ред.), в его «Библиотеке» продавалось «Наследие». Он сразу заявил: не прогнемся, никто нас не заставит поддаться цензуре, — рассказал «Реальному времени» Георгий Урушадзе.

Книгу не убрали ни издательство Freedom Letters, ни Борис Акунин*. В результате 29 июня оба сайта были заблокированы на территории России.

29 июня сайты Freedom Letters и Бориса Акунина* были заблокированы на территории России. Скриншот с сайта BAbook

Позицию Бориса Акунина* прокомментировал «Реальному времени» писатель Владимир Сорокин, вокруг которого и вертится вся история.

— Я недавно был в Лондоне, видел Григория Чхартишвили (настоящее имя Бориса Акунина*, — прим. ред.), который сразу мне сказал: «Они требуют, чтобы я убрал рекламу твоей книги, иначе заблокируют наш сайт. Я принципиально на это не пойду». Помимо того, что он большой писатель, он еще человек жестких нравственных принципов, это у меня всегда вызывало восхищение. Я думаю, что читатели и покупатели найдут пути к «Наследию», как бы ни старались темные силы. В Сети нет и не может быть железного занавеса, — прокомментировал ситуацию Сорокин.

«Я не помню, чтобы художественные книги снимали с продаж»

Что касается инициативы АСТ, то, действительно, 14 июня 2024 года издательство АСТ направило заявление в Московский городской суд с требованием защитить авторские права на роман «Наследие» Владимира Сорокина.

14 июня 2024 года издательство АСТ направило заявление в Московский городской суд с требованием защитить авторские права на роман «Наследие» Владимира Сорокина. Скриншот с сайта mos-gorsud.ru

В определении судьи И.И. Басырова отмечено, что заявитель представил документы, которые подтверждают нарушение авторских прав, а также подтвердил свои права на снятый с продажи роман Владимира Сорокина.

— Права на издание романа Владимира Сорокина «Наследие» принадлежат издательству АСТ. Одностороннее расторжение договора не предусмотрено. Несмотря на то, что принятое судом постановление о привлечении АСТ к административной ответственности за распространение запрещенного контента в законную силу не вступило, книга была снята с продажи. Все до единой публикации романа в интернете являются нелегитимными, — ответил представитель пресс-службы издательства АСТ на запрос «Реального времени».

Но у Владимира Сорокина другое мнение на этот счет: «У АСТ нет больше прав на «Наследие».

— 22 апреля из СМИ я узнал, что АСТ снимает с продажи мой роман. Потом мне об этом же сообщила мой редактор Варвара Горностаева. Удивительно, что от руководства издательства я не получил ничего, ни объяснительного письма, ни уведомления. Я почти 15 лет издаюсь в АСТ, и у них не нашлось даже пары строк для своего автора, который попал в такую необычную и тяжелую ситуацию! Признаться, я не помню, чтобы художественные книги снимали с продаж. Но это произошло. Этим актом АСТ нарушило договор, — рассказал Владимир Сорокин «Реальному времени».

Роман «Наследие» был снят с продаж по рекомендации Экспертного центра при Российском книжном союзе. Затем, 10 мая, появилась информация, что следственный комитет начал проверку книги, в которой «нашли описание сексуальных сцен с несовершеннолетними». В этот же день издательство АСТ опровергло информацию СК и заявило, что подобных описаний в романе нет, как и нет призывов к совершению противоправных действий. А 17 июня телеграм-канал Antony Nut написал, что АСТ оштрафовали на 4 млн рублей за роман «Наследие» по статье 6.20 КоАП (изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов). Эта же информация есть на сайте суда.

— Довольно быстро я понял, что при нынешней культурной атмосфере в России книга моя никогда больше не вернется на сайты продаж и в книжные магазины. Я сразу же написал Горностаевой (Варвара Горностаева — главный редактор и сооснователь издательства Corpus, которое входит в холдинг «Эксмо-АСТ» и которое первоначально опубликовало роман «Наследие», — прим. ред.), что считаю этот акт расторжением договора. Она, человек достойный, но связанный корпоративными узами с АСТ, стала отговаривать меня от резких ходов. «Володя, надо дать АСТ шанс, они борются за книгу». Довольно быстро я понял, что эта борьба идет, собственно, не за книгу, а за реноме издательства. Дабы сохранить лицо перед властью. Ко мне сразу же обратились несколько издателей, печатающих русскоязычные книги на Западе. Два близких друга посоветовали мне Freedom Letters Георгия Урушадзе, я ознакомился с их продукцией, возможностями, и принял решение печатать «Наследие» у них. Написал официальное письмо в АСТ о расторжении договора и заключил договор с Урушадзе. Теперь русскоязычные права у Freedom Letters, — описал ситуацию Сорокин.

Обсуждение сотрудничества с Freedom Letters шло параллельно с переговорами о расторжении договора с АСТ.

— Было несколько итераций в обсуждении возможного сотрудничества. Владимир Георгиевич был предельно корректен по отношению к бывшему издателю. Он просил меня задержать выпуск книги до окончательного урегулирования всех вопросов. Наконец, он сообщил, что все решено, и книгу можно выпускать. Большое спасибо автору за доверие, — рассказал «Реальному времени» основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе.

«Ко мне никаких вопросов у АСТ не было»

По словам Урушадзе, после окончательных согласований и «отмашки» Сорокина он опубликовал у себя в Facebook** анонс выхода русскоязычной версии романа «Наследия» в издательстве Freedom Letters. В итоге за пределами России вышла дополненная и измененная версия.

— Изданный Freedom Letters текст «Наследия» содержит некоторые авторские изменения: мы заново провели корректуру, переверстали книгу. Обложка — отдельное произведение искусства. Это вообще первая обложка авторства самого Сорокина, — отметил Георгий Урушадзе.

Кстати, в комментарии к посту Урушадзе с анонсом выхода книги пришла упомянутая Сорокиным Варвара Горностаева, вопросов по авторским правам у нее не было.

Комментарии под постом Георгия Урушадзе о выходе романа Владимира Сорокина «Наследие» в издательстве Freedom Letters. Скриношот с сайта Facebook**

Сам Урушадзе переговоры с АСТ не вел, поскольку этим занимался автор. И как минимум в издательстве Corpus были в курсе выхода книги во Freedom Letters.

— Ко мне никаких вопросов у АСТ не было. Если бы они поделились своими сомнениями по поводу авторских прав, мы могли втроем — два издательства и автор — решить все или хотя бы попытаться. Они знают и меня, у них есть все мои контакты, да и в Facebook** руководители и сотрудники издательства у меня во френдах. Но почему-то, вопреки индустриальной практике, они решили ничего не обсуждать. К Акунину* тоже не обращались, — добавил Георгий Урушадзе.

«Чтоб этой гадости вообще не было в России»

В итоге у нас ситуация, в которой Владимир Сорокин утверждает, что права на роман «Наследие» у него. Он передает право на издание книги издательству Freedom Letters. При этом, если опираться на данные Московского городского суда и комментарий АСТ «Реальному времени», то у российского издательства тоже есть права на книгу, что и стало основанием для блокировки сайтов Freedom Letters и Бориса Акунина*. Это юридический аспект в ситуации с произведением Владимира Сорокина. А вот блокировку сайтов на территории РФ сам писатель считает политическим решением.

— Мне кажется, что причина [блокировки сайтов] здесь уже не юридическая, а политическая. Я знаю, что в процессе всей истории с чередой доносов на «Наследие» от различных черносотенных организаций и повесток в суд, на руководство АСТ давили силовые органы. Думаю, что в одной из резных башен приняли решение: «чтоб этой гадости вообще не было в России». Книга же получилась актуальной. Первый тираж разошелся за два месяца. Вот ее и убирают отовсюду таким медвежьим движением, — ответил писатель «Реальному времени».

Кроме юридических и политических аспектов, в ситуации с Сорокиным есть и этический момент. Сейчас спор идет вокруг романа «Наследие», но остальные издания автора выходят в издательстве Corpus и продаются в книжных магазинах и на маркетплейсах. То есть сотрудничество не закончено. Логично подумать о том, как в дальнейшем работать с автором при такой нарушенной коммуникации?! На вопрос «Реального времени», будет ли писатель продолжать сотрудничество с АСТ и по другим произведениям, Владимир Сорокин не дал конкретного ответа: «Не знаю. Пока я не принял решение. Думаю».

* Борис Акунин, настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан Минюстом РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.

** Facebook принадлежит компании Meta, которая внесена в России в список экстремистских организаций, ее деятельность на территории РФ запрещена.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».