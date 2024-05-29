Издательство Freedom Letters выпустило снятую с продаж в России книгу Сорокина «Наследие»

Фото: Предоставлено издательством Freedom Letters

Вчера, 28 мая, в независимом издательстве Freedom Letters вышла книга Владимира Сорокина «Наследие». В конце апреля издательство АСТ приостановило продажи романа после предупреждения прокуратуры и заключения Экспертного центра при Российском книжном союзе (РКС). Тогда правоохранительные органы и проверяющие от РКС усмотрели в романе «Наследие» пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

«Как только книга вышла в России, газета «Собеседник» попросила меня дать свое читательское мнение. Тогда отметил, что роман великолепный, но жесткий даже для меня. И на вопрос газеты, издал бы я ее, если бы она пришла ко мне в издательство, я ответил, что безусловно и без всякой цензуры. Прошло несколько месяцев, и книга оказалась у меня в издательстве, потому что, к сожалению, ее запретили в России», — рассказал «Реальному времени» основатель Freedom Letters Георгий Урушадзе.

По словам Урушадзе, в новое издание были внесены авторские дополнения, которых не было в версии, изданной в России издательством Corpus.

Freedom Letters — независимое издательство, которое выпускает книги за пределами России. Ранее мы писали, что книги издательства появились на маркетплейсе Ozon, и некоторые издания были проданы за 10 минут.

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Екатерина Петрова