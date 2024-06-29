Гаага, переводы и одиночество в романе «Близости»

Роман Кэти Китамуры «Близости» — это яркая история о тонкостях перевода и потерянности в жизни

Фото: Екатерина Петрова

Ее прошлое не имеет значения. Рассказчица в романе Кэти Китамуры «Близости» не раскрывает даже свое имя. Лишь кратко упоминает, что она американка, дочь японских иммигрантов. Ее отец умер, а мать «внезапно сбежала в Сингапур». Главная героиня жила в разных городах и странах. Последней точкой стал Нью-Йорк, но и там ее уже ничего не держало. Она больше не чувствовала себя в Нью-Йорке как дома. Школа, образование, хобби, друзья? Ни слова об этом. Нет никаких планов. Эта женщина живет только настоящим.

Читатель может предположить, что главная героиня получила отличное образование, ведь она сертифицированная переводчица. Это профессия, которая требует полного погружения в настоящее. Рассказчица владеет несколькими языками и в начале повествования получает годовой контракт на работу в Международном уголовном суде в Гааге. Она говорит, что ее задача — быть посредником, машиной для преобразования слов, через которую проходят чужие фразы. Это подразумевает, что главная героиня должна обладать изысканными манерами и быть открытой в общении. Все это у молодой женщины есть, поэтому она смогла быстро освоиться на новом рабочем месте.

Ее работа — «сокращать дистанцию между языками». Ее задача — «сделать так, чтобы где-то в пространстве между языками слова не отыскали отходного пути». Точность в терминологии — приоритет. В профессионально отточенной манере эта Я-рассказчица описывает, что она переживает в Гааге. Ее повествование, прекрасно продуманное Кэти Китамурой, свободно от метафор и устойчивых выражений.

Переводчица в «Близостях» пытается интерпретировать внешнее поведение людей через поиск внутренних мотивов. Кстати, на английском языке переводчик — это interpreter. Возможно, поэтому в «Близостях» преобладает лексика личных предположений: здесь часто употребляются слова «кажется», «похоже» или «заметила», вещи «очевидны», здесь много «как будто» и «если бы». Хотя на первый взгляд история и кажется понятной, но Кэти Китамура создала великолепный роман о неопределенности и неуверенности.

Эта потрясающе беззастенчивая переводчица очень жаждет искренности, которая заключалась бы в минимальном расстоянии между внутренней и внешней жизнью. Это дало бы ей желанную защищенность и безопасность в общении с другими. Однако такое случается редко. Адриан, привлекательный мужчина, с которым она встречается, недавно прекратил предыдущие отношения и внутренне еще не готов к новым. В какой-то момент он улетает к бывшей жене в Лиссабон, чтобы обсудить развод. Через неделю обещает вернуться в Гаагу, но через месяц он все еще не вернулся. Главная героиня живет в его квартире: сначала ей радостно от этого уютного гнездышка в чужом городе, а затем она чувствует себя все более неуверенно и одиноко из-за отсутствия Адриана.

Чтобы отвлечься, она идет на вернисаж в знаменитый Маурицхейс, в котором размещаются фонды и экспозиция Королевской картинной галереи. Там собирается культурная элита города. Острый портрет общества, потягивающего вино в дизайнерской одежде перед картинами Золотого века, богатства которого выросли из колониализма и рабства. Не стесняясь, они пьют и разговаривают «рядом с бюстом Иоганна Морица, который выстроил дворец Маурицхейс на деньги, нажитые за счет трансатлантической работорговли и захвата новых земель в Бразилии».

Кэти Китамура умно придает своему роману еще одно политическое измерение. На работе героиня также сталкивается с колониальными вопросами, поскольку гаагский трибунал «первым делом производит расследования и аресты в странах Африки, хотя преступления против человечности творятся по всему миру».

Ее первой крупной задачей стал перевод для бывшего западноафриканского диктатора, процесс которого напоминает суды над бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором и бывшим президентом Кот-д’Ивуара Лораном Гбагбо. Это, пожалуй, самое интимное переживание в этом романе, так как обвиняемый и переводчица сидят близко друг к другу на встречах и непосредственно разговаривают в зале суда. Хотя они и разделены пространством, обвиняемый иногда смотрит на кабину переводчика и кивает ей. Он также говорит ей, что она, как и он, «не совсем с Запада».

Это единственное упоминание в романе азиатских черт главной героини. Ее вообще удивительно мало описывают и в целом спрашивают хотя бы о чем-нибудь. Даже Адриан, которым завершается роман. Кстати, финал выглядит немного наклеенным. И это единственная слабость высоко рефлексивной и одновременно захватывающей истории, которую уверенно можно присоединить к политическим романам последних лет.

Издательство: Popcorn Books

Перевод: Александра Сагалова

Количество страниц: 208

Год: 2024

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».