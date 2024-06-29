Повторит ли Италия сценарий прошлых чемпионатов, вылетев в ранге чемпиона?

Одна восьмая чемпионата Европы по футболу не обещает больших интриг

Сборная Германии. Фото: Максим Платонов

Сегодня, 29 июня, на чемпионате Европы по футболу начинаются игры плей-офф. Четыре дня 16 команд будут выявлять будущих участников четвертьфиналов. «Реальное время» рассматривает эти игры через призму опыта предыдущих чемпионатов и нынешних выступлений на групповом этапе.

29 июня. Швейцария — Италия. Германия — Дания

Швейцария ранее вылетала в одной восьмой, проиграв в серии пенальти Польше на ЧЕ-2016, и в четвертьфинале ЧЕ-2020 Испании. По последовательности событий пора выходить в полуфинал, свергая в первом туре плей-офф действующего чемпиона. Тем более что у швейцарцев есть свежий опыт доминирования над Италией, которую они опередили в отборочной группе на ЧМ-2022 в Катаре. Тогда были даже ничьи — 0:0 и 1:1, когда бразило-итальянец Жоржиньо в каждом из этих матчей не забил по пенальти. Мурат Якин, экс-наставник «Спартака» (2014—2015) переиграл тогда экс-тренера «Зенита» Робето Манчини (2017—2018) и способен переиграть другого бывшего рулевого «Зенита» Лучано Спалетти (2009—2014).



Германия — Дания в этом плане не вызывает столько эмоций. Разве что фантомную радость датчан от победы в финале чемпионата Европы 1992 года. И любопытство в моменте, когда тренер немцев Юлиан Нагельсман на год моложе вратаря датчан Каспера Шмейхеля. Португальцы Пепе и Криштиану Роналду, испанец Хесус Навас и француз Оливье Жиру, бельгиец Ян Вертонген и вылетевший Лука Модрич, а также грузины Кашия и Лория, словаки Куцка и Пекарик, румын Ницэ и подопечный Нагельсмана по сборной Мануэль Нойер.

Сборная Германии в атаке. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Немецкие футболисты истосковались по медалям, последним комплектом была бронза чемпионата Европы 2016 года. После этого мужская волейбольная сборная стала второй на Евро-2017, хоккейная сборная была второй на Олимпиаде — 2018 и ЧМ-2023, а баскетбольная сборная и вовсе выиграла чемпионат мира прошлого года. Мы не прогнозируем золото на домашнем чемпионате Европы, но то, что немцы вылетят в одной восьмой, просто невозможно представить.

30 июня. Англия — Словакия. Испания — Грузия

Англия и Словакия играли в группе ЧЕ-2016, поскольку были с ними в группе, уступив в поединке с третьей командой группы — Уэльсом. Тогда Англия и Словакия сыграли проходную для обеих команд ничью 0:0. Из того состава у словаков остались Куцка и Пекарик, те самые, которые старше Нагельсмана, а также Грошовский, Дуда, Дьембер, Шкриниар. Опытных футболистов меньше, чем побед. Победа над Италией была на ЧМ-2010 года — 3:2, после которой действующие чемпионы мира сложили свой титул и отправились домой, не выйдя из группы. Были победы над Россией — 2:1 на ЧЕ-2016, над Польшей на прошлом Евро и над Бельгией — на этом чемпионате. Верить в их успех в противостоянии с Англией могут только те, кто помнит победу Исландии на ЧЕ-2016, еще более непредсказуемую до момента, когда она произошла.

Англия, спору нет, может выставить против Словакии десять составов, каждый из которых будет претендовать на победу. Но Англия, впрочем, как и любая футбольная сверхдержава с перепроизводством футбольных звезд, например, Германия, Испания, Франция, разбрасывается своими лидерами. Глядя на актуальный состав Словакии, возникает только один вопрос: Роберт Мак — все? В контексте англичан таких вопросов гораздо больше: где Джек Грилиш, Эрик Дайер, Мейсон Маунт, Маркус Решфорд, Рахим Стерлинг, ранее Деле Алли, Рубен Лофтус-Чик? Нет сомнений, что те, кто неотрывно следит за еврофутболом, объяснят отсутствие перечисленных здесь либо других неназванных футболистов тем, как они провели прошедший клубный сезон.

Но сборная это несколько другой организм, нежели клуб, где сыгранность состава, происходит в течение предсезонных сборов и регулярного сезона. В сборной столько времени нет, а потому часто на первый план выходят клубные связки, сыгранность, умение взаимодействовать друг с другом, даже в ущерб талантливости того или иного игрока. Десять сверхталантливых игроков могут проиграть организованной команде просто за счет сыгранности последней. Поэтому свои 10—15 процентов на конечный успех словаки получат не из жалости, а по совокупности перечисленных факторов.

Болельщицы сборной Бельгии. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Собственно, как и представители Грузии. В их отношении хочется воспользоваться комментарием тренера сборной Чехии Ивана Гашека: «Я разочарован тем, что команда с таким потенциалом на будущее едет домой. Мы хотели продемонстрировать его здесь. Главная причина неудачи в том, что мы не обыграли во втором туре Грузию». И это комментарий после матча, в концовке которого Лобжанидзе упустил стопроцентный голевой момент. После чего они могли бы опустить руки перед противостоянием с Португалией, но Грузия либо сама настроила себя на казавшееся невозможным, либо взбодрилась примером Австрии, днем ранее обыгравшей Нидерланды.

1 июля. Франция — Бельгия. Португалия — Словения

По ожиданиям, первый день одной восьмой может получиться самым напряженным. Далее градус противостояний спадает, и даже такая вывеска, как Франция — Бельгия, не выглядит привлекательной, тем более что бельгийцы уступали французам практически всегда на протяжении последних сорока лет. Как начали с матча за 3-е место на ЧМ-1986 в Мексике, проиграв в дополнительное время 2:4, так и завершили (пока) полуфиналом чемпионата мира в России 0:1.

У экс-наставника «Спартака» (2019—2021 годы) Доменико Тедеско совсем не такая россыпь талантов, как было на ЧМ-2014, когда Кевин де Брейне, Лукаку и зенитовец Витсель уступили Аргентине с минимальным счетом, а на следующем ЧЕ обидно проиграли Уэльсу. А ведь расцвет сборников, которые успели зацепить бронзу чемпионата мира в России, после чего начали потихоньку сходить с арены. Сейчас у Тедеско настолько бедно с талантами, что пришлось возвращать в футбол Яна Вертонгена, который объявлял о желании завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Боюсь, что из игроков нынешней обороны никто не попал бы в состав прошлых лет, вратарь Кун Кастелс объективно слабее Тибо Куртуа, полузащита очень потеряла с уходом Эдена Азара и его младшего брата Торгана Азара, а один из основных полузащитников Орель Мангаля уступает в мастерстве своему однофамильцу Эльякиму Мангаля, футболисту с паспортами Бельгии и Франции, за которую он и играл. Из уважения к красным дьяволам можно дать им 25—30 процентов на успех, не более, поскольку в соперниках у них будет самая стабильная сборная мира последних десяти лет.

В атаке Кевин де Брейне. Максим Платонов / realnoevremya.ru

2 июля. Румыния — Нидерланды. Австрия — Турция

Так получается, что на Евро из 24 команд-участниц есть два возмутителя спокойствия. В прошлый раз в их роли выступали Дания и Чехия, дошедшие до очного противостояния в четвертьфинале. В 2016 годы в их качестве выступили полуфиналист Уэльс и четвертьфиналист Исландия. Сейчас на эту роль претендуют Грузия и Австрия, которую тренирует Ральф Рангник, залетевший в 2021 году в московский «Локомотив».

Что же касается работы со сборной Австрии, то здесь все выглядит радужно. Австрия вышла на невнятную Турцию, у которой не будет в составе Хакана Чалханоглу и Самета Акайдына.

У нынешней Австрии нет столько крепких футболистов, как, например, на Евро-2016, когда играли Алаба и Янко, Драгович и Юнузович, Ильзанкер и Хинтерэггер, Гарич и Фукс, Предль и Харник, а рядом с ними — Арнаутович, Виммер, Забитцер из нынешнего состава, но подопечные Рангника пока ни разу не «поплыли» по ходу чемпионата. Уступили Франции из-за автогола, пересилили Польшу и Нидерланды, которые сравнивали счет. У австрийцев есть командный характер, а вот в отношении Турции в этом плане есть сомнения. Там больше таланта, которому зачастую сложно реализовать себя в играх с соперником, который привык терпеть и методично перемалывать.

Бельгия в позиционной атаке. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается противостояния желтой Румынии и оранжевых Нидерландов по цветам футболок, то тут ставка на последних. По другой причине, тут много талантов, которым Румыния вряд ли сможет противостоять, как, например, было на прошлом Евро, когда Чехия выбила тогда еще Голландию из турнира. Австрия обыграла сейчас, что неожиданно, но объяснимо по причине общекомандного терпения и методичности.

Но в этом плане Румыния едва ли не самая невнятная участница плей-офф. В составе, кроме Яниса Хаджи, сына легенды Георге Хаджи, Резвана Марина, сына Петре Марина, и крымского татарина Дениса Алибека, играющего в Катаре, навскидку никого не вспомнишь, если не пользоваться интернетом. Два человека играют в чемпионате Саудовской Аравии, шестеро в чемпионате Румынии, один на Кипре, остальные полируют скамейки европейских клубов. Алибек и Станчу имеют опыт выступления на ЧЕ-2016, когда команда из группы не вышла, еще двое были на прошлой Олимпиаде в Токио, также не сумев выйти из группы.

При этом румыны с блеском прошли отборочный турнир на Евро, шесть побед и четыре ничьи в группе с куда более мастеровитой Швейцарией, а также Израилем и Белоруссией, которые на бумаге выглядят не слабее румын. Не слабее их выглядела и Украина, в конечном итоге разгромленная со счетом 0:3. А ведь это всего лишь четвертый разгром на текущем Евро, после 5:1 в матче Германии с Шотландией, и победами со счетом 3:0 Испании над Хорватией и Португалии над Турцией. Не исключено, что Румыния нарастила высокий уровень командных взаимодействий, на который полагаются также Австрия, Словакия, Словения, не располагающие большими мастерами в составе. Хотя потенциально Нидерланды с ван Дейком и Вейналдумом, Депаем и Дюмфрисом должны проходить румын, не вспотев. У них Блинд и де Лигт, Гравенберх и Матсен пока не выходили на поле, хотя будь у румын игроки подобного уровня, то играли бы без замен.

