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Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с Международным днем парламентаризма

07:30, 30.06.2024
Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с Международным днем парламентаризма
Фото: Максим Платонов

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Международным днем парламентаризма. В своем обращении он подчеркнул, что данный праздник относительно молодой — всего шесть лет назад его учредили российские законодатели.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что парламентаризм играет ключевую роль в современном развитии. В демократических странах именно парламент, будучи законодательным и представительным органом власти, определяет стратегию развития, принимает важнейшие решения и укрепляет международные и межрегиональные связи.

Дорогие татарстанцы! Уважаемые коллеги — депутаты представительных органов власти всех уровней!

Сердечно поздравляю вас с Международным днем парламентаризма!
Этот сравнительно молодой праздник, учрежденный шесть лет назад по инициативе российских законодателей, призван подчеркнуть важность международной парламентской дипломатии и межпарламентского сотрудничества в целях укрепления глобальной стабильности, повышения безопасности и качества жизни людей во всем мире.


Парламентаризм как конституционно закрепленная система взаимодействия государства и общества, базирующаяся на принципе разделения властей, является одним из важнейших факторов современного развития.

Именно парламент — законодательный и представительный орган власти — в демократических странах определяет стратегию развития, принимает все важнейшие решения, укрепляет международные и межрегиональные связи.

В этот памятный день позвольте пожелать всем здоровья, мира, благополучия и всего самого доброго! А депутатам представительных органов власти — умения мыслить на перспективу, инициативности и успехов в непростой парламентской деятельности на благо нашего многонационального народа!

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