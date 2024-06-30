Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с Международным днем парламентаризма
Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Международным днем парламентаризма. В своем обращении он подчеркнул, что данный праздник относительно молодой — всего шесть лет назад его учредили российские законодатели.
Фарид Мухаметшин подчеркнул, что парламентаризм играет ключевую роль в современном развитии. В демократических странах именно парламент, будучи законодательным и представительным органом власти, определяет стратегию развития, принимает важнейшие решения и укрепляет международные и межрегиональные связи.
Дорогие татарстанцы! Уважаемые коллеги — депутаты представительных органов власти всех уровней!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем парламентаризма!
Этот сравнительно молодой праздник, учрежденный шесть лет назад по инициативе российских законодателей, призван подчеркнуть важность международной парламентской дипломатии и межпарламентского сотрудничества в целях укрепления глобальной стабильности, повышения безопасности и качества жизни людей во всем мире.
Парламентаризм как конституционно закрепленная система взаимодействия государства и общества, базирующаяся на принципе разделения властей, является одним из важнейших факторов современного развития.
Именно парламент — законодательный и представительный орган власти — в демократических странах определяет стратегию развития, принимает все важнейшие решения, укрепляет международные и межрегиональные связи.
В этот памятный день позвольте пожелать всем здоровья, мира, благополучия и всего самого доброго! А депутатам представительных органов власти — умения мыслить на перспективу, инициативности и успехов в непростой парламентской деятельности на благо нашего многонационального народа!
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