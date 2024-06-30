Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с Международным днем парламентаризма

Фото: Максим Платонов

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Международным днем парламентаризма. В своем обращении он подчеркнул, что данный праздник относительно молодой — всего шесть лет назад его учредили российские законодатели.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что парламентаризм играет ключевую роль в современном развитии. В демократических странах именно парламент, будучи законодательным и представительным органом власти, определяет стратегию развития, принимает важнейшие решения и укрепляет международные и межрегиональные связи.