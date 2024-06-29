Россияне стали чаще строить и покупать дома с целью перепродажи

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В России в 1,5 раза выросла доля тех, кто строит или покупает дом для последующей перепродажи. Об этом сообщают «Известия».

Согласно исследованию, на рынке загородной недвижимости крупных городов увеличилось количество покупателей-гастролеров. Они приобретают или строят частный дом, не планируют в нем жить более 3—5 лет и сразу выставляют его на продажу. Параллельно они начинают строительство нового дома.

Также исследование показало, что 68% россиян хотят иметь собственный дом. При этом почти 25% готовы продать свой дом в течение 3—5 лет из-за роста цен. Поэтому они, как правило, рассматривают варианты в развивающихся локациях и отдают предпочтение каменным домам.

— Такие дома отличаются минимальными эксплуатационными затратами, поскольку не требуют регулярной покраски, устойчивы к перепадам температуры и не теряют товарный вид со временем, — подчеркнули аналитики.

Напомним, с начала текущего года в России на 30% поднялся спрос на загородные дома и земельные участки под них. При покупке загородного жилья россияне чаще ориентируются на цены от 8 миллионов рублей и выше.

