В России официально утвердили День математика

Фото: Максим Платонов

В России будет официально отмечаться новый профессиональный праздник — День математика. Днем празднования выбрали 1 декабря — в этот день родился великий русский математик Николай Лобачевский.

— Установить профессиональный праздник — День математика и определить дату его празднования — 1 декабря, — сказано в тексте приказа. Соответствующий документ Минпросвещения России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас день математика в стране отмечается 1 апреля, но он носит неформальный характер и не имеет официального статуса. Согласно ЮНЕСКО, дата праздника в мире — 14 марта.