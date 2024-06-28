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В России официально утвердили День математика

17:25, 28.06.2024
В России официально утвердили День математика
Фото: Максим Платонов

В России будет официально отмечаться новый профессиональный праздник — День математика. Днем празднования выбрали 1 декабря — в этот день родился великий русский математик Николай Лобачевский.

— Установить профессиональный праздник — День математика и определить дату его празднования — 1 декабря, — сказано в тексте приказа. Соответствующий документ Минпросвещения России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас день математика в стране отмечается 1 апреля, но он носит неформальный характер и не имеет официального статуса. Согласно ЮНЕСКО, дата праздника в мире — 14 марта.

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