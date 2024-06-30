Разуваева: более 3,2 млн человек приняли участие в мероприятиях Дня молодежи по всей России

Фото: Динар Фатыхов

Празднование Дня молодежи — 2024 прошло в 38 городах России. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева сообщила в своем телеграм-канале, что в праздновании Дня молодежи уже приняли участие более 3,2 млн человек.

Мероприятия проходят по всей стране, а в некоторых городах продлятся до начала июля. Больше всего участники фестивалей в регионах интересовались треками «Вместе с креативом», «Вместе с карьерой» и «Вместе с добром». В рамках этих треков прошли мастер-классы, карьерные консультации, запись подкастов, различные квизы, викторины и образовательные встречи с экспертами.

На площадках фестивалей своим опытом поделились звезды, на которых равняется современная молодежь. Например, в треке «Вместе с карьерой» лекцию «За кулисами спорта: как построить карьеру в мире чемпионов» провела олимпийская чемпионка и обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова. Среди предпринимателей и тех, кто хочет начать свое дело, популярностью пользовались полезные дискуссии, например, «Как создать бизнес, который приносит прибыль. Успешные кейсы Татарстана» и другие мероприятия.

Разуваева отметила, что празднование Дня молодежи продолжается в Москве и Салехарде. Во Владивостоке мероприятия будут проходить до Дня города, который состоится 6 июля.