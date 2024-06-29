У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Камчатки в субботу, 29 июня, произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 100 километрах северо-западнее села Никольского Алеутского муниципального округа.
По сообщениям местных жителей, в населенных пунктах сейсмоактивность не ощущалась.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.