Следственный комитет назвал предварительную причину пожара в общежитии Балашихи
В ночь на субботу, в общежитии Балашихи произошел пожар, унесший жизни пяти человек.
По предварительной версии следствия, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает пресс-служба СК по Московской области.
Эксперты установили, что причиной гибели людей стало отравление продуктами горения. Погибли четыре женщины и один мужчина. Из огня спасли восемь человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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