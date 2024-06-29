Молдавия может ввести визовый режим с Россией

Фото: Динар Фатыхов

Власти Молдавии рассматривают возможность введения визового режима с Россией. Это решение может быть принято до предстоящих в стране президентских выборов, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на агентство «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Ближайшие президентские выборы в Молдавии должны пройти 20 сентября этого года.

Ранее, в апреле, министр иностранных дел республики Михай Пошпой заявлял, что Молдавия не будет устанавливать визовый режим с Россией из-за риска зеркального ответа со стороны Москвы.

Также напомним, что Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с Кенией и Чадом.