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ТНВ и ЧГТРК «Грозный» заключили соглашение о сотрудничестве

18:27, 29.06.2024
ТНВ и ЧГТРК «Грозный» заключили соглашение о сотрудничестве
Фото: Взято с сайта ТНВ

Татарстанская телерадиокомпания «Новый век» и Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» сегодня подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности.

Подписи поставили руководители Ильшат Аминов и Чингиз Ахмадов. Соглашение подписано на трех языках — чеченском, татарском и русском, передает ТНВ.

Ранее Ильшата Аминова переизбрали на должность председателя Союза журналистов Татарстана.

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