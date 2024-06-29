ТНВ и ЧГТРК «Грозный» заключили соглашение о сотрудничестве
Татарстанская телерадиокомпания «Новый век» и Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» сегодня подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности.
Подписи поставили руководители Ильшат Аминов и Чингиз Ахмадов. Соглашение подписано на трех языках — чеченском, татарском и русском, передает ТНВ.
Ранее Ильшата Аминова переизбрали на должность председателя Союза журналистов Татарстана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.