Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» приостанавливает работу из-за финансовых трудностей

Фото: Динар Фатыхов

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот», собравший тысячи любителей чтения по всему миру, вынужден приостановить централизованное управление. Основатель проекта Михаил Фаустов сообщил, что соревнование столкнулось с финансовыми проблемами.

В телеграм-канале «Открой рот» он отметил, что с конца 2023 года стало очевидно, что финансирование больше не поступит, и впервые за всю историю чемпионата не удалось приобрести билеты на суперфинал для его участников.

История чемпионата «Открой рот» началась в 2011 году в Новосибирске. Первоначально задуманное как камерное мероприятие для друзей, событие быстро приобрело популярность и распространилось за пределы города и страны. Вскоре была создана и детская версия чемпионата.

Михаил Фаустов вспоминает, что целью чемпионата никогда не была пропаганда чтения. Организаторы просто хотели, чтобы хорошие люди, как взрослые, так и дети, собирались и читали друг другу замечательные книги. Чемпионат проводился на Красной площади в Москве, а также в Лондоне и Париже, а «Страница» — в Таллине.

Отказавшись от централизованного управления, «Открой рот» и «Страница» намерены сосредоточиться на децентрализации и развитии региональных инициатив. Фаустов подчеркнул, что они не оставляют региональных организаторов и всегда стремились сделать чемпионаты по чтению вслух народными проектами. Сейчас, по его мнению, настало подходящее время для этого.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова