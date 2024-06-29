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Правительство России разрешило экспорт бензина в июле

17:56, 29.06.2024
Правительство России разрешило экспорт бензина в июле
Фото: Максим Платонов

Запрет на поставки бензина за рубеж не будет действовать до 31 июля. Это следует из постановления Кабинета министров.

Как сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев, решение о продлении приостановления запрета было принято после того, как принятые ранее меры по регулированию экспорта доказали свою эффективность и позволили насытить внутренний рынок.

Министр также отметил, что на внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением.

Напомним, запрет на экспорт бензина из страны действовал с 1 марта для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива. Однако на фоне насыщения внутреннего рынка и опасений затоваривания НПЗ запрет был снят с конца мая до 30 июня включительно. Ограничения на июль и август оставались в силе.

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