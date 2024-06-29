За минувшие сутки на дорогах Казани задержали 7 пьяных водителей
За 28 июня в Казани зафиксировано 152 дорожно-транспортных происшествия. В двух случаях есть пострадавшие, сообщает ГАИ города.
Первое ДТП произошло из-за нарушения требований дорожного знака «Уступи дорогу». Второе случилось, когда водитель наехал на препятствие, что привело к последующему столкновению.
Также за этот день задержали семь водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и пять водителей без прав. Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений было доставлено 11 человек.
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