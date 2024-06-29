В Татарстане очистили более половины водных объектов республики
В рамках программа «Экология» в Татарстане активно проводятся работы по оздоровлению водных объектов, расчистке русел рек и ремонту гидротехнических сооружений. Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что на данный момент выполнено уже 61% от общего объема работ.
— На этой неделе завершился еще один проект по очистке водных объектов в Камско-Устьинском районе, — заявил Айзатуллин.
Кроме этого он отметил, что на 78% выполнена программа по организациям социального обслуживания населения. За последние две недели были завершены проекты в Набережных Челнах, Тюлячинском и Зеленодольском районах.
Также продолжается активная работа над спортивными объектами — подрядчики выполнили 41% запланированного объема.
Сейчас на территории Казани во всю идет подготовка к предстоящему саммиту БРКИС.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.