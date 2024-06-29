Российские школьники отправятся в КНДР в аналог лагеря «Артек»

Фото: Максим Платонов

В конце июля первая группа российских школьников отправится в Северную Корею, где пройдет смена «Сондовон». Об этом сообщил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров. Он отметил, что ожидается большое количество желающих.

— Мы сейчас будем формировать нашу делегацию. Смена «Сондовон» планируется в конце июля — с 24 июля по 2 августа. Нам только вчера пришло приглашение, — рассказал Гуров, отвечая на вопрос РИА "Новости".

По словам Гурова, «Сондовон» станет абсолютным аналогом «Артека»: школьников ждут комфортные условия, а сопровождать их будут старшие вожатые.

Ранее Евросоюз добавил детский центр «Артек» в санкционный список.