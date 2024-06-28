Нужны рабочие руки: в Казани прошла ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Казанский вертолетный завод расширяет производство и ищет новых сотрудников, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Сейчас заводу требуется около 400 специалистов, а средняя зарплата рабочих составляет 100 тыс. рублей.



Это лишь один из примеров того, как предприятия в Татарстане ищут работников. Сегодня в парке имени Горького в Казани прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На ней представили вакансии около 50 организаций, которые заинтересованы в привлечении кадров. Среди них — Казанский вертолетный завод, фабрика в Лаишевском районе, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.

На Казанском вертолетном заводе ждут молодых специалистов со средней зарплатой 100 тыс. рублей, но есть и другие предложения. На фабрике в Лаишевском районе также готовы платить до 100 тыс., предлагая работу грузчикам, упаковщикам, наладчикам оборудования.

Предприятия предлагают не только высокую зарплату, но и полный соцпакет, включая питание и компенсацию за съем жилья. Некоторые компании даже придумывают акции для привлечения сотрудников, например «Приведи друга» — если работник приведет с собой нового сотрудника, то может получить от 15 до 50 тысяч.

По данным Минтруда Татарстана, в республике на одного безработного приходится 15 свободных рабочих мест. Это говорит о том, что рынок труда сейчас очень голодный, особенно среди молодежи. Однако есть проблема в том, что требования со стороны молодых людей часто бывают слишком высокими, а предложения со стороны организаций — слишком низкими.