В Подмосковье исключили возможность строительства нового концертного зала на месте «Крокуса»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал «Крокус Сити Холл», сгоревший в результате теракта, восстанавливать не будут.
— Концертного зала там больше не будет, — цитирует слова Воробьева РИА «Новости».
По словам Воробьева, на месте сгоревшего здания может быть создан памятный сквер. Ранее губернатор не исключал такой возможности.
Напомним, по делу о теракте арестованы 18 человек. По официальной статистике, это крупнейший теракт в истории современной России — в результате действий злоумышленников погибли 144 человека. Также на днях Мосгорсуд оставил обвиняемых в пособничестве нападавшим под стражей.
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