В Подмосковье исключили возможность строительства нового концертного зала на месте «Крокуса»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал «Крокус Сити Холл», сгоревший в результате теракта, восстанавливать не будут.

— Концертного зала там больше не будет, — цитирует слова Воробьева РИА «Новости».

По словам Воробьева, на месте сгоревшего здания может быть создан памятный сквер. Ранее губернатор не исключал такой возможности.



Напомним, по делу о теракте арестованы 18 человек. По официальной статистике, это крупнейший теракт в истории современной России — в результате действий злоумышленников погибли 144 человека. Также на днях Мосгорсуд оставил обвиняемых в пособничестве нападавшим под стражей.