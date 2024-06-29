Сегодня в Казани без осадков и до 23 градусов тепла

Фото: Реальное время

Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +21 до +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-восточный, 7—12 м/с.

По Татарстану прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный 7—12 м/с, днем местами порывами 15—17 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +18 до +23 °С.