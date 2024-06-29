Второй тур выборов президента Ирана состоится 5 июля

В Иране подсчитали голоса первого тура президентских выборов после гибели Эбрахима Раиси.

Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому был назначен второй тур, который состоится 5 июля. Об этом сообщил иранский избирком.

По итогам подсчета более чем 14 млн голосов лидерами стали член парламента Масуд Пезешкиан и представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили. Они набрали более 5 млн голосов каждый.