Рустам Минниханов посетил праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон»

Фото: Представлено пресс-службой Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в республиканском празднике удмуртской культуры «Гырон Быдтон». Мероприятие состоялось сегодня в Менделеевском районе рядом с деревней Енабердино.

Минниханов осмотрел праздничную площадку, посетил сельские подворья, отражающие традиции, быт и культуру удмуртского народа. На отдельной площадке были организованы различные национальные игры.

Раис республики отметил, что «Гырон Быдтон» стал одним из самых известных культурных событий Татарстана. Он подчеркнул, что удмурты — радушный и трудолюбивый народ.

— Вы вносите большой вклад в развитие республики, занимая достойное место в единой татарстанской семье. Поздравляю всех с этим прекрасным праздником, — сказал Рустам Минниханов.

Напомним, в середине июня раис республики посетил Сабантуй в Пермском крае. Во время той поездки он возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля.