В Казани выписали еще двух пациентов, переболевших ботулизмом

Фото: Владимир Васильев

Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы в Татарстане выписали еще двоих пациентов с ботулизмом.

В стационаре остаются 10 человек, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Сейчас двоих пациентов перевели из реанимации в профильное отделение. Еще пятеро больных проходят лечение в отделении, а остальные пять находятся в реанимации, включая одного пациента на ИВЛ.

Ранее в центре им. Гамалеи заявили, что разрабатывают новые препараты для борьбы с ботулизмом. Напомним, вспышка заболевания случилась в России в начале прошлой недели.

Всему виной стала продукция, которую распространяла ООО «Локалкитчен» — правообладатель бренда «Кухня на районе». Накануне Московский суд на 90 суток приостановил деятельность фирмы из-за нарушений санитарных норм.