В РЖД появился «Лист ожидания» для покупки билетов на уже «распроданные» поезда

Фото: Руслан Ишмухаметов

Холдинг РЖД запустил новый онлайн-сервис — «Лист ожидания», сообщает пресс-служба компании. Он позволит пассажирам купить билет на поезд, если в нем появятся свободные места. Например, кто-то вернул билеты или добавили вагон. При этом оставить «Заявку в лист ожидания» можно только на те поезда, продажа билетов на которые открыта.



Пассажир самостоятельно указывает необходимый тип вагона, количество мест и требования к ним. Также нужно указать персональные данные пассажиров и контактные данные.

При появлении в системе билетов, удовлетворяющих запросу, пользователю поступает уведомление и ссылка для оплаты в течение двух часов. Если за это время билеты не будут оплачены, бронь аннулируется и система предложит эти места следующим пассажирам.

В перспективе «Лист ожидания» появится и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», где сейчас доступна опция «Отслеживание билетов».