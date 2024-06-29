Казань и Иркутск подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма
Татарстана и Иркутская область подписали соглашение о развитии сотрудничества в туристической отрасли. Об этом сообщила руководитель Комитета по развитию туризма Казани, депутат Казанской городской Думы Дарья Санникова.
В рамках празднования Сабантуя в Иркутске прошли национальные игры, дегустация блюд татарской кухни, спортивные соревнования и фестиваль творческих коллективов. Татарстан принял активное участие в организации этого праздника.
— Продолжаем развивать наши партнерские и дружественные отношения, — подчеркнула Санникова.
Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, что в республике выделят 168 млн руб. по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Это позволит развивать туристическую инфраструктуру и привлекать еще больше гостей из разных регионов России.
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