«За молодыми людьми — будущее нашей страны»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Татарстане отмечают День молодежи

Сегодня в России проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. На совещании в Доме правительства РТ раис Татарстана заявил, что республика является лидером по эффективности реализации молодежной политики, а также поздравил татарстанцев с праздником.

— Воспитание подрастающего поколения и создание широких возможностей для самореализации молодежи — наша важнейшая задача. За молодыми людьми — будущее нашего общества, нашей страны. Татарстан поддерживает все молодежные проекты, — отметил Рустам Минниханов.

Татарстан — лидер по эффективности реализации молодежной политики, занял первое место в общероссийском рейтинге. взято с сайта minmol.tatarstan.ru

Ранее в Минмолодежи республики «Реальному времени» рассказали об идеях развития молодежных пространств в Татарстане. Сегодня в экстрим-парке «Урам» в Казани будет организована одна из федеральных площадок празднования Дня молодежи. Праздничные мероприятия запланированы также во всех городах и районах республики. «Нужно достойно провести все мероприятия с соблюдением мер безопасности», — поручил раис РТ.

«Наша задача не только отличников воспитать, но и патриотов»

В работе с молодежью и подрастающим поколением особое внимание необходимо уделить сохранению национальных традиций, культуры и родного языка. В руководстве республики отметили важную миссию воспитателей и классных руководителей.

— Наша задача — не только отличников воспитать — они тоже нужны, но и воспитать патриотов нашей республики, нашей страны. Нужно изменить свое отношение к этой работе, — подчеркнул Рустам Минниханов, — Мы все вместе должны двигаться в этом направлении.

В Казани создают особое пространство для молодежи

На сегодня в Казани проживают около 350 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Для них работают пять крупных молодежных центров. Их основная целевая аудитория — молодежь, проживающая в близлежащих микрорайонах, поэтому территориальная доступность имеет первостепенное значение. Например, молодежный центр им. Гайдара расположен в Авиастроительном районе Казани, в скором времени начнет функционировать молодежный центр «Вертолет», ориентированный на молодых людей Кировского района, молодежный центр «Юлдаш» охватывает молодежь поселка Юдино, молодежный центр «Сандугач» и молодежный центр «Яратам» для молодых людей Московского района. Скоро в казанском ДК химиков, который был передан Министерству по делам молодежи РТ, будет создано особое пространство для молодежи республики:

— Даже если столица нашей республики имеет достаточно современную инфраструктуру для молодежи разного возраста, наличие молодежного центра как отдельно взятого объекта с качественным содержанием и позиционированием «пространства для молодежи» — это очень важное условие формирования полноценной и гармоничной среды для молодежи. В этом смысле среда нужна для того, чтобы как можно больше молодых людей предпочитали оставаться в Казани, именно здесь развиваться, реализовывать свой творческий, профессиональный потенциал, становиться активным жителем республики, — уверен министр молодежи РТ Ринат Садыков.

Олег Исаков