«Ясная Поляна» объявила номинантов на премию «Пропущенные шедевры»

Литературная премия «Ясная Поляна» представила короткий список номинации «Пропущенные шедевры» за 2024 год. В него вошли семь книг, написанных ушедшими из жизни зарубежными авторами. Переводы произведений выполнены с испанского, немецкого, шведского, финского, сербского и английского языков.

Короткий список номинантов на премию «Пропущенные шедевры» 2024 года:

Хуан Филлой — «Оп Олооп» (Аргентина). Перевод с испанского: Михаил Емельянов. Издательство: Поляндрия NoAge, 2023.

— «Оп Олооп» (Аргентина). Перевод с испанского: Михаил Емельянов. Издательство: Поляндрия NoAge, 2023. Оливия Мэннинг — «Балканская трилогия» (Великобритания). Перевод с английского: Дарья Горянина. Издательство: Ад Маргинем, 2023.

— «Балканская трилогия» (Великобритания). Перевод с английского: Дарья Горянина. Издательство: Ад Маргинем, 2023. Петер Вайсс — «Прощание с родителями» (Германия). Перевод с немецкого: Ирина Алексеева. Издательство: Libra, 2023.

— «Прощание с родителями» (Германия). Перевод с немецкого: Ирина Алексеева. Издательство: Libra, 2023. Горан Петрович — «Осада церкви Святого Спаса» (Сербия). Перевод с сербского: Лариса Савельева. Издательство: Эксмо, 2024.

— «Осада церкви Святого Спаса» (Сербия). Перевод с сербского: Лариса Савельева. Издательство: Эксмо, 2024. Денис Джонсон — «Сны поездов» (США). Перевод с английского: Сергей Кумыш. Издательство: Синдбад, 2021.

— «Сны поездов» (США). Перевод с английского: Сергей Кумыш. Издательство: Синдбад, 2021. Арто Паасилинна — «Тысяча чертей пастора Хуусконена» (Финляндия). Перевод с финского: Вероника Силиванова. Издательство: Inspiria, 2021.

— «Тысяча чертей пастора Хуусконена» (Финляндия). Перевод с финского: Вероника Силиванова. Издательство: Inspiria, 2021. Стиг Дагерман — «Немецкая осень» (Швеция). Перевод со шведского: Наталия Пресс. Издательство: ИД Ивана Лимбаха, 2023.

Рецензию на книгу Стига Дагермана «Немецкая осень» читайте здесь.

Номинация «Пропущенные шедевры» направлена на признание и популяризацию выдающихся произведений мировой литературы, которые ранее не получали должного внимания в России.

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Екатерина Петрова