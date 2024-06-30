День в истории 30 июня: Тауэрский мост, Тунгусский метеорит, трагедия «Союза-11»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 30 июня 2024 года
Сегодня в мире отмечают Международный день парламентаризма. 53 лет назад при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11», 116 лет назад на Землю упал Тунгусский метеорит, 130 лет назад был открыт самый знаменитый лондонский мост — Тауэр бридж. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Второй день чемпионата России и всероссийских соревнований по велоспорту-BMX.
- Орнитологическая экскурсия на озере Лебяжье.
- Dog Fest.
Кто родился: воздухоплаватель Эд Йост и исследователь Роберт Баллард
- 1900 — участник обороны Брестской крепости, Герой Советского Союза Петр Гаврилов (скончался 26 января 1979 года). Он происходил из крещеных татар. С 22 июня по 23 июля 1941 года майор Петр Гаврилов руководил обороной Восточного форта Брестской крепости. 23 июля 1941 года от взрыва снаряда в каземате Гаврилов получил ранение, был пленен. Был освобожден советскими войсками в мае 1945 года в концлагере Маутхаузен. После войны прошел спецпроверку и был восстановлен в воинском звании. Но при этом Гаврилова исключили из партии ввиду утраты партбилета и пребывания в плену.
- 1919 — американский воздухоплаватель Эд Йост (скончался 27 мая 2007 года). Его считают создателем первого в мире современного теплового аэростата — аэростата с горелкой, работающей на пропане. Благодаря его изобретению воздухоплавание в США и во всем мире ожило.
- 1933 — российская журналистка, писательница Нонна Орешина (скончалась 20 апреля 2015 года). Через шесть лет после ее рождения семья переехала в Казань. С 1968 года Орешина начала летать на планерах и спортивных самолетах, прыгать с парашютом — и писать об этом очерки, получив прозвище «летающий писатель». Благодаря профессии ей удалось, к примеру, побывать на испытаниях сверхзвукового истребителя МиГ-21У. Всего в летной книжке Орешиной более 800 полетов на 40 типах летательных аппаратов.
- 1942 — американский исследователь Роберт Баллард. Прославился обнаружением ряда затонувших судов: лайнера «Титаник», немецкого линкора «Бисмарк», авианосца USS Yorktown. В 2002 году он обнаружил останки торпедного катера PT-109, которым командовал будущий президент США Джон Кеннеди.
- 1960 — советский и российский рок-музыкант, основатель групп «Алиса» и «Нате!» Святослав Задерий (скончался 6 мая 2011 года).
- 1970 — татарский актер Радик Бариев. До работы актером в Камаловском театре был газоэлектросварщиком на заводе, с 1995 года был принят в труппу. Преподаватель КазГИК, режиссер многих торжественных событий. В 2021 году он снялся в 40-серийной мелодраме «Бер-бер хәл» для телеканала ТНВ.
- 1979 — этномузыколог, фольклорист Лилия Сарварова. Кандидатскую диссертацию в консерватории она писала по песенной культуре татар-мишарей, что стало ее основной темой. С 2007 года руководит фольклорным ансамблем консерватории, материалы для выступлений набираются в экспедициях по Татарстану и соседним республикам. С 2010 года — заведующая кафедрой татарской музыки и этномузыкологии. С 2017 года — декан факультета татарского музыкального искусства.
Кто скончался: первый чемпион «Формулы-1» и автор «Белого Бима Черное ухо»
- 1920 — русский географ, этнограф Григорий Потанин (родился 3 октября 1835 года). По материалам экспедиции 1876—1878 годов он написал «Очерки северо-западной Монголии», в которых содержались обширные географические сведения. Затем Потанин отправился вместе с женой исследовать Китай. В Россию экспедиция вернулась лишь через два года.
- 1961 — американский изобретатель Ли де Форест (родился 26 августа 1873 года). Имел на своем счету 300 патентов на изобретения. Де Форест изобрел триод — электронную лампу, которая принимает на входе относительно слабый электрический сигнал и затем усиливает его. Считается одним из отцов «века электроники», потому что триод помог открыть дорогу широкому использованию электроники.
- 1966 — итальянский автогонщик Джузеппе Фарина (родился 30 октября 1906 года). Он стал победителем первого официального Гран-при в истории чемпионатов мира «Формулы-1» и первым чемпионом мира в этих гонках.
- 1995 — советский писатель Гавриил Троепольский (родился 29 ноября 1905 года). Самое известное творение Троепольского — это история собаки Бима «Белый Бим Черное ухо». За нее автор получил Государственную премию СССР. Также писатель создал такие произведения, как повесть «Кандидат наук», роман «Чернозем», «В камышах», «Здравый смысл».
- 1998 — дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Галина Брежнева (родилась 18 апреля 1929 года). Она стала одной из самых скандальных фигур советской элиты из-за эксцентричного характера, многочисленных романов, а затем и браков. Скончалась она в психиатрической больнице во время прохождения курса лечения от хронического алкоголизма.
Праздники: День астероида и День парламентаризма
- Международный день астероида. Праздник учредили в 2016 году в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
- Международный день парламентаризма. Он установлен в 2018 году в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза. Эта глобальная организация парламентов разных стран, существующая по сей день, призвана совершенствовать институты парламентаризма во всем мире.
- День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции России. Датой основания службы охраны УИС как самостоятельного подразделения принято считать 30 июня 1994 года — в этот день, на основании приказа МВД России №222, функции охраны исправительных учреждений были переданы органам уголовно-исполнительной системы.
События в истории: ввели дополнительную секунду, Путин поблагодарил Татарскую филармонию
- 1894 — был открыт самый знаменитый лондонский мост — Тауэр бридж. Строительные работы продолжались 8 лет и обошлись более чем в миллион фунтов. Тауэр бридж уже более ста лет является визитной карточкой британской столицы. Англичане ласково называют его «стальным скелетом в каменной рубахе».
- 1908 — на Землю упал Тунгусский метеорит. Гигантский шар-болид в 7 часов утра по местному времени пролетел над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены. Полет его сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом, мощность которого оценивается в 40—50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной водородной бомбы. Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес, уничтожены звери, пострадали люди. На огромном пространстве, начиная от реки Енисея и заканчивая атлантическим побережьем Европы, несколько ночей подряд наблюдались небывалые по масштабу световые явления, вошедшие в историю под названием «светлых ночей лета 1908 года». Природа Тунгусского феномена до сих пор остается точно не выясненной.
- 1925 — был основан заповедник «Красноярские Столбы» на правом берегу Енисея. Он славится своими уникальными скалами-утесами. За миллионы лет, орошаемые дождями и овеваемые ветрами, они приобрели причудливую форму. Люди дали некоторым из них имена: «Дед», «Большой Беркут», «Львиные ворота», «Гриф», «Перья». Заповедник представлен к Списку Фонда всемирного наследия ЮНЕСКО.
- 1936 — впервые был опубликован роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», действие его происходит в южных штатах США в 1860-х годах. Уже к концу года было продано более одного миллиона экземпляров книги. Митчелл продала права на экранизацию романа за 50 тысяч долларов, а через три года вышел известный фильм с Вивьен Ли и Кларком Гейблом. В СССР книга впервые опубликована летом 1982 года в переводе Татьяны Озерской и Татьяны Кудрявцевой.
- 1956 — в газетах СССР опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». В нем говорилось, что культ личности чужд ленинским принципам коллективного руководства.
- 1971 — при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11» (в составе — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев). Он был дублирующим, его выбрали, поскольку за двое суток до запланированного полета к станции «Салют-1» врачи не позволили лететь бортинженеру Валерию Кубасову из команды Алексея Леонова. При возвращении на землю открылся клапан дыхательной вентиляции, соединяющий кабину с наружной средой. Давление в спускаемом аппарате резко упало. В том же году станцию «Салют-1» свели с орбиты.
- 1972 — в ночь с 30 июня на 1 июля для координации всемирного времени впервые введена високосная секунда (23:59:60). Однако эта практика привела к ряду проблем, поэтому начиная с 2000-х годов в международных организациях обсуждается отказ от нее.
- 2018 — во время чемпионата мира по футболу в столице Татарстана на стадионе «Ак Барс Арена» (тогда «Казань Арена») в 1/8 финала встретились команды Франции и Аргентины. Аргентинцы проиграли будущим чемпионам (французы — победители чемпионата мира 2018 года) со счетом 3:4. Тогда матч посетили 42 873 человека. Это стало повторением рекорда посещаемости стадион: 24 июня матч группового этапа мундиаля между Польшой и Колумбией на «Казань Арене» посетило такое же количество человек.
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