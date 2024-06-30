Гендиректор концертного агентства назвал информацию о концерте Канье Уэста в Москве фейком

Американский рэпер Канье Уэст может провести концерт в Москве — такая информация появилась в телеграм-канале продюсера Яны Рудковской. Однако гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников, организующего выступления зарубежных звезд в России, считает эти сведения недостоверными.



— Я об этом ничего не знаю, кроме того, что у меня был опыт взаимодействия с его менеджментом и агентом, — заявил Ратников ТАСС. По его словам, тогда договориться о мероприятии не удалось.

Ратников также отметил, что артисты отличаются эксцентричным поведением, которое «играет им только на руку». Он предположил, что информация у Рудковской могла появиться через окружение или друзей, которые «могут пообещать все что угодно, но это подтвердить, обосновать и гарантировать никак невозможно».

Тот факт, что в «Лужники» информация о планах провести концерт Канье Уэста также не поступала, по мнению Ратникова, свидетельствует о том, что это фейк ньюс и продолжение нагнетания необоснованного хайпа.