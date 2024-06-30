Гид по улице Чернышевского: дома городского головы и стахановца обозных деталей

Прогулка по Поперечно-Владимирской и Гостинодворской, часть 2-я

3-й дом специалистов, двор.. Фото: Радиф Кашапов

«Реальное время» продолжает прогулки по главным достопримечательностям исторического центра Казани. От Поперечно-Владимирской улицы (один из участков ул. Чернышевского) мы постепенно переходим к Гостинодворской. Сейчас эта улица выглядит солидно, здесь обосновались состоятельные казанцы. Но изменения начались еще в советское время — когда на месте Владимирского собора возвели здание для заводчан.

Бизнес-центр (Чернышевского, 30)



Это здание — жилой дом XVII—XVIII веков, так о нем написано в реестре выявленных объектов культурного наследия, куда его включили 15 апреля 2016 года. Но глядя на это сооружение под цифрой 30, и не подумаешь, что оно является историческим объектом.

Выявленный объект культурного наследия. скриншот c сайта Google Карты

Дом Сенникова (Чернышевского, 28)

Двухэтажное строение назвали по имени владельца начала прошлого века — Ивана Максимовича Сенникова, который в 1915 году перестроил парадный вход. Здесь представлен комплекс зданий — двух- и трехэтажного, которые были возведены во второй половине XIX века, все это — часть усадьбы. После революции здесь был многоквартирный дом, а во дворе располагался завод по производству кроватей для казарм.

Рядом возвышается доходный дом, явно в стиле модерн. В советское время здесь располагалось общежитие «Свет».

При этом оба дома не являются объектами охраны. В статусе ОКН лишь административное здание позади них, оно датируется XVII—XVIII веками, раньше в нем были каменные палаты.

А эти дома, напротив, не охраняются. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Александрова (Чернышевского, 31)

За пустырем стоит дом торговца чаем, одного из учредителей «Купеческой торговой биржи» и совладельца «Товарищества Казанского кожевенного завода на паях», директора Казанского городского общественного банка, начальника 4-го отделения «Казанского экономического общества», купца первой гильдии Сергея Евсеевича Александрова. В 1842—1844 и 1851—1853 годах он был городским головой.

В 1869 году Александров возглавил «Общество содействия русской промышленности и торговле». В 1870 году со своим зятем Иваном Алафузовым образовал фирму «С.Е. Александров и И.И. Алафузов» в Казани: это механическая льнопрядильня, полотняная фабрика и кожевенный завод. В дальнейшем дело перешло Алафузову, а Александров умер. Его дом перешел к дочери, Ольге Сергеевне Гейнс — будущей попечительнице Ксенинской женской гимназии и владелице Александровского пассажа.

Насколько хорошо помнят благотворительницу в Казани, поинтересовался автор у Алисы Вяткиной, директора Национального музея РТ, где хранится коллекция Гейнс.

— А насколько, на ваш взгляд, увековечена память Андрея Федоровича Лихачева? — ответила вопросом на вопрос Вяткина. — Знает о них небольшой круг людей. Профессиональное сообщество историков, краеведов и других неравнодушных. В моем понимании увековечивание памяти — это названия улиц, памятники, мемориальные доски и прочее. И таких ведь много… Аитовы, Апаковы, Казаковы, Александр Николаевич Боратынский, Мария Казембек-Толстая. Список длинный.

Дом Александрова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

3-й дом специалистов (Чернышевского, 24/23)

В 1937—1939 годах по проекту Виктора Дубровина возвели зеленый дом-коммуну, в которой также предполагались клуб-столовая, детсад, ясли и помещения, в которых должен был жить персонал, но не сложилось. Зато во дворе была сцена и фонтан. Пускали сюда по пропускам, как на завод.

На этом месте в начале XVIII века стояла церковь во имя Пресвятой Богородицы Владимирской. Огромная колокольня, которая была видна издали, появилась в 1836—1847 годах стараниями купца Петра Герасимовича Корюкина, которого похоронили под ней. Проектировал ее Фома Петонди. Всего у собора были одна холодная и две теплые церкви. В 1932 году в соборе устроили склады «Союзхлеба» и «КоммунСтроя». Во время стройки в часовне работал прораб. В 1936 году собор взорвали.

Дом на 60 квартир строился в стиле «красной дорики»: с одной стороны — классические пилястры и карнизы, с другой — фасад по постконструктивизму. Это сейчас он соотносится с остальными внушительными зданиями вокруг. А тогда, в эпоху индустриализации Казани, проект Дубровина был не просто доминантой, но и символом сокрушительных перемен.

Дом архитектора Дубровина на фоне стройки начала 2010-х. скриншот c сайта Google Карты

Жили здесь стахановцы и специалисты завода обозных деталей №169. В 1940-х в Казань эвакуировали ленинградский авиационный завод №387, который позднее объединился с местным производителем тачанок, телег, дуг и хомутов. Так началась история вертолетного завода.

В нулевые дом покрасили в розовый цвет, но потом все-таки вернули прежнее цветовое решение. И местное ТСЖ называется «Зеленый дом».

3-й дом специалистов. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru