Жители села в Татарстане требуют восстановить заросшую детскую площадку

Жители села в Камско-Устьинском районе Татарстана обратились с просьбой привести в порядок детскую площадку, которая заросла травой. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан»

По словам местных жителей, площадка больше напоминает непроходимые джунгли: крапива, сорняки и чертополох. В некоторых местах высота травы достигает одного метра.

— Площадка не должна быть заброшенной. Было бы хорошо, чтобы она была почищенной, — отмечают жители.

Сообщается, что средства на содержание площадки выделяются по программе самообложения. Однако, как утверждают жители, ни рубля из этих средств направлено на нее не было.

Отметим, что ранее в Татарстане выделили больше средств на программы для ЖКХ, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Так, на нормативы по утверждению жилищных тарифов, уборку общих территорий, вывоз снега и другие цели направили 31 млрд рублей.