В РФ могут ввести наказание за воспрепятствование работе адвокатов
Федеральная палата адвокатов готовит законопроект о введении уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ФПА Денис Лактионов.
По его словам, палата ведет активную работу над проектом — ведется сбор юридической базы о случаях нарушения прав адвокатов.
Вице-президент ФПА подчеркнул, что вопрос о введении уголовной ответственности поднимается уже не первый год. Однако предыдущие законодательные инициативы не воспринимались законодателем, так как не были подкреплены должным обоснованием.
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