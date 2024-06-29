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В РФ могут ввести наказание за воспрепятствование работе адвокатов

08:35, 29.06.2024
В РФ могут ввести наказание за воспрепятствование работе адвокатов
Фото: Максим Платонов

Федеральная палата адвокатов готовит законопроект о введении уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ФПА Денис Лактионов.

По его словам, палата ведет активную работу над проектом — ведется сбор юридической базы о случаях нарушения прав адвокатов.

Вице-президент ФПА подчеркнул, что вопрос о введении уголовной ответственности поднимается уже не первый год. Однако предыдущие законодательные инициативы не воспринимались законодателем, так как не были подкреплены должным обоснованием.

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